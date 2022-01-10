Более 1,4 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 1,4 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области. Об этом пишет pravda-nn.ru со ссылкой на региональный минздрав.

Согласно информации, вакцина в настоящее время имеется в наличии в регионе, но дата следующей поставки пока уточняется.

Тем временем, в Нижегородской области вакцинацию прошли уже 1456 подростков.

СПРАВКА:

Вакцина "Спутник М" предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет. Как и со "Спутником V", вакцинация будет проводиться в два этапа. Дозировка вакцины для детей в пять раз меньше, чем для взрослых.

Вакцинировать подростков от 12 до 15 лет будут только при согласии родителей, с 15 лет несовершеннолетний сможет самостоятельно принять решение.

Противопоказаниями к вакцинации "Спутником М" являются тяжёлые аллергические реакции, острые инфекционные и неинфекционные болезни, обострение хронических заболеваний, гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Препарат "Спутник M" рекомендуется применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринной системы.