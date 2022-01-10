Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
25 февраля 2022 11:17  [56] Нижегородцам в 2021 году было присуждено более 69 млн рублей по закону "О защите прав потребителей"
25 февраля 2022 10:40  [136] Нижегородцам вернут деньги за билеты на отмененные 24 февраля рейсы
25 февраля 2022 10:12  [112] Более 1,4 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Нижегородской области
25 февраля 2022 09:08  [142] Более 30 тренеров курсов компьютерной и мобильной грамотности стали выпускниками первой "Школы тифло-IT"
24 февраля 2022 20:15  [432] Евгений Семёнов: "У них своя логика, свои геополитические интересы, и нам надеяться здесь не на что"
24 февраля 2022 19:46  [386] Владислав Егоров: "Мы не можем больше терпеть откровенную угрозу на наших границах"
24 февраля 2022 19:09  [445] Роман Стронгин: "Происходящие события - это вопрос не только о Донбассе, это вопрос о жизни нас и нашей страны".
24 февраля 2022 19:05  [372] Подготовка к предстоящему ремонту дорог началась в Нижегородской области
24 февраля 2022 18:22  [787] Нижегородский аэропорт сообщил о приостановке рейсов в ряд городов
24 февраля 2022 18:15  [509] Павел Пашинин: "Война не нужна ни России, ни остальному миру, никому!"
Общество

Нижегородцам в 2021 году было присуждено более 69 млн рублей по закону "О защите прав потребителей"

25 февраля 2022 11:17  [56] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцам в 2021 году было присуждено более 69 млн рублей по закону "О защите прав потребителей". Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно информации, в 2021 году управление подало 71 исковое заявление по защите прав потребителей, по результатам которых нижегородцам было присуждено 69,4 млн рублей, в том числе 3,2 млн рублей в качестве моральной компенсации. 

Всего в сфере защиты прав потребителей было выявлено 421 нарушение, из который 124 дела были направлены в суд для рассмотрения. Общая сумма наложенных штрафов составила 5,5 млн рублей при среднем размере штрафа в 14,4 тыс. рублей.

Также в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что в прошедшем году было проведено 198 внеплановых проверок, большая часть которых (62%) приходится на сферу розничной торговли, на втором месте находится сфера услуг (38%).

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора зафиксировали более 40 случаев фальсификации молочной продукции в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Роспотребнадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
RICHTER
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph