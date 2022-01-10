Нижегородцам в 2021 году было присуждено более 69 млн рублей по закону "О защите прав потребителей" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородцам в 2021 году было присуждено более 69 млн рублей по закону "О защите прав потребителей". Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно информации, в 2021 году управление подало 71 исковое заявление по защите прав потребителей, по результатам которых нижегородцам было присуждено 69,4 млн рублей, в том числе 3,2 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Всего в сфере защиты прав потребителей было выявлено 421 нарушение, из который 124 дела были направлены в суд для рассмотрения. Общая сумма наложенных штрафов составила 5,5 млн рублей при среднем размере штрафа в 14,4 тыс. рублей.

Также в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что в прошедшем году было проведено 198 внеплановых проверок, большая часть которых (62%) приходится на сферу розничной торговли, на втором месте находится сфера услуг (38%).

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора зафиксировали более 40 случаев фальсификации молочной продукции в Нижегородской области.