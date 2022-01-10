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Нижегородцам в 2021 году было присуждено более 69 млн рублей по закону "О защите прав потребителей". Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Согласно информации, в 2021 году управление подало 71 исковое заявление по защите прав потребителей, по результатам которых нижегородцам было присуждено 69,4 млн рублей, в том числе 3,2 млн рублей в качестве моральной компенсации.
Всего в сфере защиты прав потребителей было выявлено 421 нарушение, из который 124 дела были направлены в суд для рассмотрения. Общая сумма наложенных штрафов составила 5,5 млн рублей при среднем размере штрафа в 14,4 тыс. рублей.
Также в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что в прошедшем году было проведено 198 внеплановых проверок, большая часть которых (62%) приходится на сферу розничной торговли, на втором месте находится сфера услуг (38%).
Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора зафиксировали более 40 случаев фальсификации молочной продукции в Нижегородской области.
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