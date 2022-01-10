Осенью в Нижнем Новгороде вновь будет организован автокинотеатр Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Осенью в Нижнем Новгороде вновь будет организован автокинотеатр. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на департамент культуры городской администрации.

Согласно информации, этой осенью в городе запланировано организовать автокинотеатр, однако точные сроки и место проведения на данный момент не определены. Предполагается, что это произойдёт в сентябре-октябре.

Также в департаменте отметили, что частных инициатив по организации работы автокинотеатра на постоянной основе не поступало, однако есть партнёры, которые готовы софинансировать реализацию проекта.

Напомним, что прошлой осенью автокинотеатр был организован на парковке стадиона "Нижний Новгород" с 10 сентября по 10 октября.