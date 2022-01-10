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Политика

Юрий Станкевич: "Сохранение многовекового славянского мира – это долг и ответственность перед будущими поколениями"

25 февраля 2022 15:22  [118] Политика
Юрий Станкевич

Юрий Станкевич

Президент Владимир Путин 24 февраля сообщил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. По его словам, обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Главной целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины.

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области (фракция "Единой России") Юрий Станкевич подчеркнул, что основная задача сегодня – помочь нуждающимся, в том числе вынужденным переселенцам Донбасса.

"Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак и руководитель нашей фракции в Госдуме Владимир Васильев полно и всесторонне обозначили консолидированную позицию партии и ее фракции в Государственной Думе по вопросу происходящих на Украине событий, исходя из принятого решения о признании ЛДНР и заключения договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи", - сказал депутат.

Он считает, что многовековой уклад славянского мира, русского мира, объединяющего Россию, Белоруссию, Украину, может и должен быть сохранен.

"Это наш долг сыновьей памяти и наша ответственность перед будущими поколениями. К сожалению, безответственное поведение политиков, поставивших под сомнение единство русского мира, привело к трагическим событиям, которые мы сейчас наблюдаем. Искренне верю в скорейшее наступление мира. Наша задача сегодня – помочь нуждающимся, в том числе вынужденным переселенцам Донбасса, которых Нижегородская область приняла в полном соответствии с традициями гостеприимства. Следующий шаг – восстановление полноценных экономических, культурных, социальных связей. Союз трех братских государств – это наш мир. И мы совместно будем обустраивать его и принимать решения, опираясь на суверенные права славянских народов, историческое наследие Отечества и заслуги наших предков", - отметил Юрий Станкевич.

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Теги:
Государственная Дума ДНР Мнения
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