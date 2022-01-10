Глеб Никитин переизбран секретарем отделения "Единой России" в Нижегородской области Политика

Глеб Никитин Фото: пресс-служба партии

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин переизбран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия". Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Согласно информации, соответствующее решение было принято 25 февраля на очередной конференции.

"Это большая честь и большая ответственность. За годы совместной работы у нас сформировалась команда единомышленников, которая разделяет общие ценности и готова работать на результат. Партия будет продолжать ответственную социальную и экономическую политику, направленную на повышение благополучия нижегородцев", - сказал Глеб Никитин.

Выдвигая кандидатуру Глеба Никитина на должность секретаря, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что оценить его работу на посту могут не только члены партии, но и все жители Нижегородской области. И оценка эта будет высокой.

"Партия в последние годы предметно занимается решением серьезных проблем. Несмотря на влияние пандемии, мы видим, что экономика региона развивается. Ее рост превышает среднероссийские показатели в 2-2,5 раза. Область преображается, становится привлекательной не только для жителей, но и туристов. В несколько раз вырос объем привлеченных в регион федеральных средств. Комплексная оценка развития региона и деятельности регионального отделения позволила каждому участнику нашей конференции совершенно искренне поддержать кандидатуру Глеба Никитина. Считаю, данное решение укрепит доверие к действующей власти на территории области в целом. Будем работать на благо нижегородцев!" - заявил Евгений Люлин.

Сегодня Глеб Никитин отчитался о работе Президиума регионального политсовета за последние три года. Как он подчеркнул, сейчас "Единая Россия" является инициатором многих государственных программ и социально значимых проектов, направленных на достижение целей экономического развития и решения наболевших проблем.

"Можно уверенно сказать, что нам не стыдно смотреть людям в глаза – за последние годы многое удалось сделать в Нижегородской области. Основные инициативы "Единой России" направлены на повышение качества жизни. Именно этого принципа придерживается партия при реализации поставленных задач. Поэтому сохранена социальная направленность бюджета, более 70 процентов расходов которого идут на социальную сферу", - сказал секретарь.

Среди приоритетных направлений деятельности партии Глеб Никитин выделил реализацию партийных проектов. За последние три года в Нижегородской области были произведены ремонт, строительство и благоустройство 1792 объектов. За каждым из них стоят депутаты всех уровней "Единой России", которые своей репутацией отвечают за сроки работ и качество объектов. Именно при их поддержке выделяется серьезное финансирование и рождаются новые инициативы.

"Нижегородская область одной из первых по инициативе "Единой России" разработала и внедрила программу капитального ремонта школ и детсадов. Как результат – сотни полностью или частично отремонтированных объектов. А сейчас нам в помощь будет и федеральная программа капремонта школ, в которую уже попали 10 объектов в регионе. Это будут полностью обновленные школы с современным оснащением, куда будет приятно вернуться и педагогам, и ученикам. Мы создаем условия не только для комфортной учебы в школах. Большое значение уделяем закупке социального транспорта. Только прошлой осенью мы получили 137 новых школьных автобусов. Это было рекордное поступление", - подчеркнул Глеб Никитин.

Также он особо отметил инициативу партии по выделению регионам инфраструктурных кредитов и проведение социальной догазификации.

"Сегодня наши лучшие практики и наработки реализуются по всей России. Мы не только выполняем запланированную работу, но и оперативно отвечаем на вызовы времени. Например, наш волонтерский центр объединил тысячи людей в пандемию коронавирусной инфекции. А сегодня наши добровольцы оказывают всю необходимую помощь жителям Донбасса в регионе", - подвел итог Глеб Никитин.

Также в ходе Конференции Глеб Никитин наградил члена "Единой России" Василия Найденко юбилейной медалью "В память 800-летия Нижнего Новгорода". Он стал легендой Краснобаковского района за свои социальные проекты для земляков.

"Меня помнят, а значит, дают приказ жить! Я стараюсь прославлять нашу область. В области к моему проекту отнеслись с пониманием, помогли с выделением средств. Благодарен всем за совместную работу", – сказал Василий Найденко.