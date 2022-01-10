Андрей Саносян и нижегородские предприниматели обсудили вопросы развития бизнеса в регионе Общество

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и нижегородские предприниматели обсудили вопросы развития бизнеса в регионе в ходе встречи 25 февраля.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, очередная встреча замглавы региона и предпринимателей-нижегородцев прошла в ТПП и была посвящена развитию бизнеса.

Во встрече приняли участие: уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий, председатель региональной ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев, председатель НРО общественной организации "Опора России" Ирина Садовникова, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев и представители различных органов исполнительной власти.

"Мы проводим встречи с бизнесом несколько раз в год. По возможности, стараемся в очном формате, но в условиях распространения коронавирусной инфекции это не всегда получалось. Отмечу, что это расширенные встречи, в ходе которых в основном обсуждаются системные вопросы, касающиеся разных отраслей. Ситуации, связанные с деятельностью конкретных предприятий, чаще всего обсуждаются в ходе личных встреч в ежедневном рабочем режиме", - сказал Андрей Саносян.

Заместитель губернатора отметил, что основными темами для обсуждения в ходе февральской встречи стали взаимодействие бизнеса и муниципальных органов власти, земельный вопрос, вопрос коронавирусных ограничений, а также предлагаемые изменения в законодательстве.

"Часто звучат вопросы, которые актуальны для всех субъектов Российской Федерации. Это "большие" вопросы, которые требуют системного решения. Мы формируем по ним единую позицию, с тем, чтобы донести ее до профильных министерств – инициировать обсуждение на федеральном уровне. Нижегородская область в этом плане всегда была и остается очень активным регионом", - подчеркнул Андрей Саносян.

Заместитель губернатора добавил, что открытость руководства региона – это очень важный параметр, характеризующий деловой и инвестиционный климат в субъекте федерации.

"Сегодня было много вопросов и предложений. Бизнес очень активен, люди готовы делиться позициями с властью, высказывать свои идеи. Андрей Саносян - очень отзывчивый и открытый руководитель, он берет под личный контроль все вопросы. Также даны поручения министерствам и мне, как уполномоченному по защите прав предпринимателей. В ближайшее время по ним проведем встречи с ведомства и муниципалитетами для выработки решений", - сказал Павел Солодкий.

Напомним, регулярные встречи руководства региона с бизнес-сообществом проводятся по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В них принимает участие глава региона, его заместители, а также руководители органов исполнительной власти.