Нижегородцы могут подавть заявку на участие в инклюзивном конкрусе красоты и таланта “Невская краса-2022” Общество

Жюри инклюзивного международного конкурса красоты и таланта "Невская краса-2022" до 14 марта принимает заявки от участниц. Об этом сообщает организатор мероприятия - межрегиональная правозащитная организация инвалидов "На коляске без барьеров".

Конкурс проводится ежегодно для девушек и женщин от 18 до 49 лет, передвигающихся на инвалидных креслах-колясках. В этом году он пройдет в седьмой раз. С 2018 года конкурс носит статус международного.

Для участия в мероприятии нужно подать заявку с анкетой и фотографиями на сайте https://nevakrasa.com.

Конкурс пройдет в два тура. Первый – заочный – предполагает выполнение двух домашних заданий: туристической визитки и социально-ориентированного бизнес-проекта. По итогам этого тура в финал пройдут 25 участниц из разных регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья.

Второй тур пройдет с 6 по 13 сентября в Санкт-Петербурге. К нему финалисткам нужно будет подготовить видеовизитку, национальный костюм, вечерний наряд. Участниц второго тура ждет деловая и культурная программа.

Финал конкурса и награждение победительниц состоится 13 сентября по адресу: Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 80.