Опубликованы данные о заболевших Covid-19 нижегородцах на 26 февраля Общество

2 703 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно информации, всего коронавирус был диагностирован у 355079 нижегородцев. За сутки из больниц региона выписано 4 382 человек, а всего с инфекцией справились 288 055 пациентов.

За сутки от Covid-19 скончались 20 жителей региона. Общая статистика детальных исходов, таким образом, достигла 11 074 человек.