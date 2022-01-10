Опубликованы данные о заболевших Covid-19 нижегородцах на 26 февраля

2 703 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Согласно информации, всего коронавирус был диагностирован у 355079 нижегородцев. За сутки из больниц региона выписано 4 382 человек, а всего с инфекцией справились 288 055 пациентов.
За сутки от Covid-19 скончались 20 жителей региона. Общая статистика детальных исходов, таким образом, достигла 11 074 человек.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+