Система QR-кодов отменена в Нижегородской области Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" от 13 марта 2020 года.

Согласно информации, в регионе отменяется система допуска по QR-кодам в торгово-развлекательные центры, театры, концертные залы, а также на массовые мероприятия.

"Стабилизация санитарно-эпидемиологической обстановки позволяет нам это сделать. Понимаю, что все устали, всем нам хочется вернуться к нормальной жизни. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Однако коронавирус еще не побежден, он продолжает оставаться серьезной угрозой для здоровья людей. Поэтому сохраняется требование носить маску в общественных местах. Прошу всех нижегородцев отнестись к этому с пониманием и принимать меры для сохранения своего здоровья и безопасности окружающих", - сказал Глеб Никитин.

Согласно изменениям в указ, увеличивается разрешенная заполняемость залов заведений общественного питания с 50% до 70%. Отменяется требование о том, что зоны питания в ТЦ и ТРЦ работают только при условии обслуживания посетителей за столиками.

Для гостиниц, санаториев и прочих мест временного проживания отменяется норма заполняемости (ранее она устанавливалась в 70% от номерного фонда).

Для фитнес-центров, бассейнов, спортивных клубов отменяется норма, по которой прием посетителей мог осуществляться строго по записи.

Также снимаются основные ограничения на работу библиотек, музеев, бань и саун.

МФЦ региона работают исключительно по предварительной записи только до 28 февраля 2022 года.