Сайт по борьбе с фейками заработал в России Общество

Сайт по борьбе с фейками о спецоперации на Украине заработал в России.

Начало спецоперации на Украине привело к размещению в социальных сетях фейковой информации, которая вводит в заблуждение благодаря видео и фотографиям, якобы сделанным во время конфликта. Некоторые из них включают кадры предыдущих конфликтов на Украине или в других странах мира, а также съемки войск на учениях.

Стоит отметить, что большинство фейков распространяется преимущественно пабликами и каналами, выступающими в поддержку неонацистов и националистов.

Как сообщает "НТА-Приволжье", приводя слова нижегородского политолога Александра Суханова, "целью распространения заведомо лживых фактов и материалов является желание опорочить Россию, ее руководство и вооруженные силы, а также посеять страх и панику у населения".

"Если внимательно посмотреть на фейковые материалы, то достаточно четко проявляется одна закономерность. Нас пытаются обвинить в том, что никак не свойственно российским традициям проведения военных операций. Ни советские, ни российские воины никогда не воюют с мирным населением. Нам же пытаются приписать методы, как раз характерные англо-саксонским традициям ведения военных действий на чужой территории", - добавил политолог, отметив при этом, что "ковровые бомбардировки", максимальные разрушения объектов гражданского и социального назначения, массовые жертвы среди мирного населения характеризуют методы и результаты военных операций армий США и НАТО", - отметил политолог в интервью ИА "Время-Н".

В заключение он добавил, что, "к сожалению, западный обыватель, воспитанный на таких традициях, охотно верит, что так же воюют и все остальные. И с легкостью верит в эти фейковые материалы".

Группа владельцев и администраторов нескольких неполитических телеграмм-каналов объединились и создали сайт войнасфейками.рф. На сайте уже опубликованы более 60 разборов фейков, связанных со спецоперацией. Кроме того, разборы публикуются в телеграм-канале проекта

Региональные же фейки публикуются в каналах "Война с фейками. Ростов" и "Война с фейками. Белгород"