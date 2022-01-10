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Зачем регистрировать товарный знак?

27 февраля 2022 10:36  [68]

Каждый товарный знак должен регистрироваться https://omsk.patentium.ru. В этом нет ничего такого, и человеку не придется собирать огромное количество документов или обивать пороги различных инстанций.

Регистрировать товарный знак нужно с той целью, чтобы покупатели смогли узнавать продукцию и не покупали подделку.

Нужен ли товарный знак?

Итак, товарный знак – это обозначение продукции. На рынок поступает товар, и покупатели узнают его по упаковке. Они прекрасно понимают, что нравится им какой-то определенный бренд, и не будут покупать то, что не соответствует их требованиям.

К примеру, в супермаркетах представлено огромное количество товара. На прилавках лежат различные упаковки с хлопьями. И на каждой есть свой товарный знак. Каждый покупатель купит ту пачку, которая будет ему нравиться. И дело не в упаковке, а в товарном знаке. Человек пробует разные хлопья и выделяет преимущества каждого бренд. Бренд можно узнать именно по товарному знаку.

Если товарный знак зарегистрирован, то компания-производитель будет владеть им на протяжение 10-ти лет. После этого можно продлить право на него. Продлевать можно неограниченное количество раз. В этом случае товарный знак повторно регистрируется.

В случае, если продукция продается далеко за пределами страны, где ее производят, то проходить регистрацию нужно в каждой стране. К тому же, использовать товарный знак нужно постоянно. Если бизнесмен не будет использовать товарный знак на протяжение 3-х лет, то все права на него будут аннулированы.

Перед тем, как отправиться регистрировать товарный знак, стоит пройти проверку на плагиат. Нужно проверить сходство с другими товарными знаками и если нет ничего общего, то проблем в процессе регистрации не возникнет.

Есть платная база, которая позволяет произвести проверку. Есть и другие сервисы, которые дают возможность проверить товарный знак и выявить какие-то схожие элементы.

Повторения могут быть:

  1. Графическими. В случае, если один товарный знак похож на другой, стоит внести какие-то изменения.
  2. Фонетическими. Если один товарный знак похож по звучанию на другой.
  3. Семантическими. В этом случае полностью заимствуется идея.

Для того, чтобы зарегистрировать товарный знак, нужно собрать все необходимые документы и отнести их в Роспатент. Предприниматель подает заявку и описывает товарный знак в свободной форме, а также прилагает обозначение товарного знака. Помимо всего прочего нужно дать разрешение на обработку персональных данных.

Если будут какие-то несоответствия, то специалист попросит донести какие-то дополнительные документы. Но случается подобное редко.

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