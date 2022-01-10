Как правильно выбрать автомобильный усилитель

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Позиционируемые автомобильные усилители используются с целью обработки выдаваемых звуков и удаления шумов, существенно искажающих информацию в случае увеличения громкости. Отсутствие такого устройства неизбежно приведет к появлению треска, скрипов. Действительно качественный усилитель автомобильный не улучшает каким-либо образом качество звучания, просто его вычищает.
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Системы отличаются между собой численностью каналов. Именно такой параметр является основополагающим, т.к. сказывается на максимальных возможностях и функциональности приспособления. Основные типы:
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Когда осуществляется монтаж в авто, рекомендуется тщательно отслеживать прочную фиксацию корпуса устройства, отходящих проводков. Не стоит забывать, что во время длительной работы усилители нагреваются, важно создавать возле них достаточную вентиляцию. В противном случае изделие выходит из строя, приводит в неисправность расположенные рядом элементы, салонную отделку.
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