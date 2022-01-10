Как правильно выбрать автомобильный усилитель

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Позиционируемые автомобильные усилители используются с целью обработки выдаваемых звуков и удаления шумов, существенно искажающих информацию в случае увеличения громкости. Отсутствие такого устройства неизбежно приведет к появлению треска, скрипов. Действительно качественный усилитель автомобильный не улучшает каким-либо образом качество звучания, просто его вычищает.

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Из разновидностей

Системы отличаются между собой численностью каналов. Именно такой параметр является основополагающим, т.к. сказывается на максимальных возможностях и функциональности приспособления. Основные типы:

Двухканальные модели предназначены для подведения таких элементов как 1 сабвуфер или 2 динамика. Известно, что низкие частоты не подлежат локализации, соответственно саб подключается в формате монорежима. Так существенно улучшается мощность, вырабатываемая усилителем. Четырехканальные изделия отличаются универсальной простой схемой, где выделяются каналы под динамки с сабвуфером. Низкочастотник может заменяться спаренными динамиками заднего типа. Пятиканальные агрегаты аналогичны предыдущему варианту, но у них появляется вывод для саба. Имеется два способа для подведения, через парные отводы по задней и передней акустике, через поканальную разводку к парам пищалок с динамиками.

При детальном изучении площадки на https://globaltuning.com/catalog/avtozvuk/usiliteli/ можно найти автоусилители на 3 и 6 каналов. Но такие модели отнесены в разряд узкоспециализированных, на практике задействуются крайне редко. Они вытеснены из широкого спектра эксплуатации универсальными и упрощенными аналогами.

Когда осуществляется монтаж в авто, рекомендуется тщательно отслеживать прочную фиксацию корпуса устройства, отходящих проводков. Не стоит забывать, что во время длительной работы усилители нагреваются, важно создавать возле них достаточную вентиляцию. В противном случае изделие выходит из строя, приводит в неисправность расположенные рядом элементы, салонную отделку.

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