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Как поймать большую щуку в январе в Нижегородской области

27 февраля 2022 10:50  [62]

Часто начинающие рыболовы жалуются на то, что в середине зимы они не могут поймать такую крупную рыбу, как щука, поэтому не видят смысла мерзнуть на льду в январе. Статья расскажет про секреты поведения этого пресноводного хищника в зимнее время и научит, как правильно находить места для зимней рыбалки, где точно можно поймать эту рыбу.

Особенности ловли щуки зимой в Нижегородской области

Многие рыболовы считают, что зимой крупную щуку поймать невозможно, так как найти места обитания в середине зимы этой пятнистой хищницы очень сложно. Это связано с тем, что щука зимой малоподвижна и обитает в недоступных местах. Чтобы поймать крупную щуку в январе, нужно знать хорошо все ее повадки.

В январе щука теряет интерес к приманкам, так как слишком толстый лед негативно действует на ее активность. В воде в это время, закованной толстым льдом, понижается уровень кислорода, и щука становится пассивной. Рыболовы должны знать, где в середине зимы они смогут точно найти крупные экземпляры этого пресноводного хищника. В это время она выбирает особые места, которые должен знать рыболов, отправляющийся на рыбалку в январе по толстому льду.

Места, где нужно ловить щуку в январе в Нижегородской области

В середине зимы щука никогда не выходит на быстрину и в заливы, она выбирает пограничные зоны на этот период года. В январе поймать щуку можно в конкретных местах, где она предпочитает обитать в это время:

  • по береговым бровкам, на глубине до 2-3 метров на границе стоячих вод и течения;
  • в мелководных верховьях озер и прудов, где есть кормовая база для этой рыбы;
  • в больших заливах на водохранилищах, где водится бель, плотва и красноперка – основной корм щуки в зимнее время;
  • на глубинных перепадах и в местах выхода из ям на глубине от 1,5 до 2 метров;
  • под корягами на береговой линии, где любит зимой прятаться эта рыба;
  • рядом с местами впадения ручьев в крупные водоемы.

Найдя подходящее мелководье, рыбак должен подготовить правильную оснастку и правильно высверлить лунки. Эксперты рекомендуют использовать искусственные блесны и сверлить лунки на основе двух принципов. Можно за один подход сделать 10 лунок, или за 3 раза высверливать по полторы лунки. Преимущество первой технологии состоит в том, что у рыбака будет время, чтобы рыба успокоилась от созданного шума и снова вернулась на свое месть. При использовании второго способа сверления удастся шуметь меньше. В зависимости от конкретных особенностей рыбак сможет выбрать подходящую для себя технологию.

Источник: https://schukar.info/

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