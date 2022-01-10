Глеб Никитин: "Силы спецопераций всегда готовы справиться с любым вызовом" Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил с праздником военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций России. День Сил спецопераций в России отмечается 27 февраля.

По его словам, ССО внесли колоссальный вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом.

"Вы продолжаете лучшие традиции воинского дела России и всегда готовы справиться с любым вызовом. Это не раз находило подтверждение в новейшей истории России. Жертвуя своими жизнями, вы спасали мирных граждан, внесли колоссальный вклад в борьбу с терроризмом и экстремизмом. В историю боевой славы России вписано немало имен ваших коллег. Успешное выполнение поставленных задач было бы невозможным без постоянной подготовки и самосовершенствования, без вашего мужества и самоотдачи. Отдельно хочу поздравить нижегородцев, служащих в составе сил спецопераций, и наших ветеранов. Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия", - сказал Глеб Никитин.