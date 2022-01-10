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Общество

Жители двух районов Нижегородской области смогут подобрать себе подходящую профессию 4 марта

27 февраля 2022 11:35  [105] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители двух районов Нижегородской области смогут подобрать себе подходящую профессию 4 марта. Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

Согласно информации, 4 марта в Первомайском и Уренском районах Нижегородской области пройдут профориентационные мероприятия.

Так, специалисты Первомайского центра занятости в 10:00 проведут профориентационную конференцию "Технология поиска работы" для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они помогут в поиске работы и выявлении наиболее подходящей сферы деятельности, оценят личные качества и мотивацию каждого, покажут соответствие требованиям профессии и зарплате. Кроме того, специалисты расскажут гражданам о рынке труда и помогут скорректировать резюме соискателей работы.

Также с 13:00 до 14:00 4 марта пройдет мастер-класс в онлайн-формате"Учимся искать работу" на Единой цифровой платформе "Работа в России" для студентов 4-го курса Уренского индустриально-энергетического техникума.

Консультанты центра занятости населения ознакомят студентов с возможностями  использования Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России", которая создана для того, чтобы облегчить поиск работы и обеспечить соискателей актуальными сведениями о востребованных профессиях. 

Подробности проведения мероприятий можно узнать в районных центрах занятости населения.

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Теги:
Работа
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