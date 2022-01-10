Почти 200 нижегородских школьников приняли участие в смене "Культурный код-Россия" в детском центре "Лазурный" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Почти 200 нижегородских школьников приняли участие в смене "Культурный код-Россия" в детском центре "Лазурный". Об этом сообщает министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Согласно информации, 195 школьников из 37 районов и городов Нижегородской области с 12 по 25 февраля прошли учебные интенсивные сборы по различным направлениям в рамках смены "Культурный код-Россия".

Обучение проходило по трем направлениям: "Спорт" – игровые виды спорта (регби), шахматы; "Искусство" – литературное творчество. Поэзия; "Наука" – Олимпиадное движение (математика, информатика).

По словам директора центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" Ирины Зиновьевой, дети имеют возможность получить углубленные знания и подготовиться к участию во Всероссийской предметной олимпиаде, на международных хакатонах и чемпионатах.

В рамках направления по математике и информатике участники посетили лекции и практические занятия, где приобрели новые навыки с помощью современных программ и технологий.

Школьники, обучающиеся по направлению "Литературное творчество. Поэзия" к концу смены смогли написать собственные произведения различного жанра.

Участники спортивного направления "Рэгби" узнали историю возникновения этого вида спорта, а также развили свои технические навыки.

Образовательные смены и учебные интенсивные сборы проводятся региональным центром "Вега" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".