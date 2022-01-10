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Обучение по охране труда при работах на высоте

28 февраля 2022 11:42  [104]

Обучение по охране труда при высотных работах осуществляется в соответствии с №782н-ФЗ от 16.11.20. Курсы призваны повысить квалификацию специалистов, снизить количество несчастных случаев и производственных заболеваний.

Сотрудники без соответствующей подготовки не допускаются к исполнению должностных обязанностей.

Работники, на которых рассчитано обучение

Учебные программы рассчитаны на несколько категорий сотрудников.

  • 1 группа. Рабочие, осуществляющие деятельность на высоте под присмотром мастера или иного сотрудника, назначенного руководителем.
  • 2 группа. Персонал, руководящий работами на высоте: начальники производственных подразделений, мастера, руководители стажировочных бригад. Ответственные исполнители, назначенные по наряд-допуску.
  • 3 группа. Пройти обучение работам на высоте обязаны сотрудники, отвечающие за проведение инструктажей и обслуживание защитных средств. На курсы также отправляется персонал, утверждающий планы работ и контролирующий их выполнение.

Как часто проводится обучение?

Периодичность прохождения обучения зависит от группы сотрудника. Персонал 1 и 2 группы обучается не реже одного раза в три года. Сотрудники 3 группы проходят обучение раз в пять лет.

При перерыве в работе более одного года, смене оснащенности производства или внесении изменений в действующее законодательство проводится внеплановое обучение.

Доступные программы

Персонал подготавливается по нескольким программам. В Учебном центре СТБШ (https://ctbs.info) представлено наибольшее количество курсов для сотрудников, работающих на высоте.

  • Обучение методам безопасной работы посредством инвентарных средств подмащивания.
  • Подготовка сотрудников, отвечающих за работу с защитными средствами.
  • Организация работ на высоте без наряд-допуска.
  • Выполнение работ на высоте по наряд-допуску сотрудниками 1 группы (предусмотрены аналогичные программы для персонала 2 и 3 группы).

Возможно проведение внеочередных и регулярных проверок знаний для всех групп работников, проходящих обучение.

Штрафные санкции

Допуск к работе на высоте персонала, не прошедшего обучение, карается штрафом.

  • Для предпринимателей, осуществляющих деятельность вне статуса юридического лица – от 15 до 25 тыс. руб. (повторное нарушение предусматривает штраф от 20 до 30 тыс. руб.).
  • Для юридических лиц – от 130 тыс. руб. (повторное нарушение предусматривает штраф от 150 тыс. руб.).

При обнаружении грубых, множественных нарушений возможна приостановка деятельности предприятия.

Документы, выдаваемые по результатам обучения

Длительность учебного курса – от 8 до 54 часов. По завершении обучения абитуриенты сдают экзамен. Знания проверяются комиссией из 3 человек.

При успешной аттестации учащиеся получают:

  • удостоверение установленного образца;
  • выписку из протокола.

Посредством выписки из аттестационного протокола можно восстановить удостоверение при его повреждении или утере.

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