Обучение по охране труда при работах на высоте

Обучение по охране труда при высотных работах осуществляется в соответствии с №782н-ФЗ от 16.11.20. Курсы призваны повысить квалификацию специалистов, снизить количество несчастных случаев и производственных заболеваний.
Сотрудники без соответствующей подготовки не допускаются к исполнению должностных обязанностей.
Учебные программы рассчитаны на несколько категорий сотрудников.
Периодичность прохождения обучения зависит от группы сотрудника. Персонал 1 и 2 группы обучается не реже одного раза в три года. Сотрудники 3 группы проходят обучение раз в пять лет.
При перерыве в работе более одного года, смене оснащенности производства или внесении изменений в действующее законодательство проводится внеплановое обучение.
Персонал подготавливается по нескольким программам. В Учебном центре СТБШ (https://ctbs.info) представлено наибольшее количество курсов для сотрудников, работающих на высоте.
Возможно проведение внеочередных и регулярных проверок знаний для всех групп работников, проходящих обучение.
Допуск к работе на высоте персонала, не прошедшего обучение, карается штрафом.
При обнаружении грубых, множественных нарушений возможна приостановка деятельности предприятия.
Длительность учебного курса – от 8 до 54 часов. По завершении обучения абитуриенты сдают экзамен. Знания проверяются комиссией из 3 человек.
При успешной аттестации учащиеся получают:
Посредством выписки из аттестационного протокола можно восстановить удостоверение при его повреждении или утере.*Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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