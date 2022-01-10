День оказания бесплатной юрпомощи проведет центр "Единой России"

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День оказания бесплатной юрпомощи проведет правозащитный центр региональной приемной "Единой России". Об этом сообщили в НРО партии.
Согласно информации, день оказания бесплатной юрпомощи состоится 1 марта.
Мероприятие организовано совместно с региональным отделением "Ассоциации юристов России".
В рамках Дня приемов специалисты проведут юридические консультации для граждан. Также свои вопросы могут задать граждане, прибывшие из ДНР и ЛНР.
Мероприятие состоится с 10:00 до 18:00. Вопросы можно задать по телефонам приемной: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50.
Направить обращения и сопутствующие материалы для юридических консультаций можно на адрес электронной почты: nrop52@yandex.ru
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