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Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
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Общество

День оказания бесплатной юрпомощи проведет центр "Единой России"

28 февраля 2022 13:31  [107] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

День оказания бесплатной юрпомощи проведет правозащитный центр региональной приемной "Единой России". Об этом сообщили в НРО партии.

Согласно информации, день оказания бесплатной юрпомощи состоится 1 марта.

Мероприятие организовано совместно с региональным отделением "Ассоциации юристов России".

В рамках Дня приемов специалисты проведут юридические консультации для граждан. Также свои вопросы могут задать граждане, прибывшие из ДНР и ЛНР.

Мероприятие состоится с 10:00 до 18:00. Вопросы можно задать по телефонам приемной: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50.

Направить обращения и сопутствующие материалы для юридических консультаций можно на адрес электронной почты: nrop52@yandex.ru

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Теги:
Единая Россия
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