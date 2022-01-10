Особенности выбора одежды для женщин размера “плюс-size”

Женщины хотят выглядеть привлекательно, независимо от возраста и размера одежды. Подобрать наряд, скрывающий недостатки, дамам с крупными формами, непросто. Есть возможность одеваться ярко и стильно, даже имея размер 50+. Добиться этого можно, главное соблюдать несложные правила.

Как выбрать женскую одежду большого размера

Широкие бедра, грудь размера 3+, выдающийся животик - не повод прятать фигуру под бесформенными балахонами. Одежда для крупных женщин может быть модной. Подбирая комплект, следует придерживаться советов стилистов:

Учитывая индивидуальные особенности фигуры, можно умело скрыть недостатки. Например, пышную грудь может подчеркнуть V-образный вырез на джемпере. Чтобы визуально сузить талию, подойдет платье с запахом. Уравнять крупные бедра с верхом поможет прямое платье-футляр. Одежда требует правильно подобранного белья. Купленные по размеру, с широкими бретелями и комфортной посадкой бюстгальтеры выгодно подчеркнут особенности фигуры. Бесшовные утягивающие трусы и панталоны с завышенной талией, незаметные под одеждой, выгодно скорректируют силуэт. Чтобы сделать акцент на талии, выбирайте тонкие ремешки. Широкие ремни с большими пряжками не подходят. Скрыть полные бедра способны платья и юбки из ниспадающих тканей. Чем такое платье будет проще, тем лучше. Декоративные элементы, накладные карманы, стразы и блестки утяжеляют фасон. Сделать изящнее шею помогут длинные бусы или нити с натуральными камнями - эти дополнения добавят изюминку к образу.

Модная одежда для крупных женщин

Правильно подобранный верх и низ способен не только скрыть недостатки, но и сделать каждую женщину привлекательной. Выбирая цветовую гамму, стоит отказаться от черных моделей, несмотря на мнение, что этот цвет стройнит фигуру. Серый, синий, коричневый оттенки тоже подходят полным дамам. Сделать яркий акцент помогут детали - шарф, ремень, сумка.

Выбирая блузки и рубашки, отдавайте предпочтение натуральным однотонным тканям. Можно остановиться на моделях с неширокими полосками или небольшими цветами. Длина рубашек должна быть длиннее талии и доходить до начала бедра.

Туники зрительно вытягивают силуэт и сочетаются с узкими брюками и лосинами. Пиджаки, кофты с широкими рукавами и кроем “летучая мышь” могут создавать дополнительный объем - такие модели крупным женщинам не подходят.

Яркие водолазки, облегающие фигуру - “мастхэв” осенне-весеннего периода. Они подойдут к джинсам и юбкам, их можно носить отдельно и под жакет.

Многослойные варианты с топами и футболками можно дополнить накинутыми свободными рубашками - выгодно смотрятся мужские модели с закатанными рукавами.

Узкие брюки и зауженные джинсы подходят к любому стилю. Оптимальная длина для них - 7/8.

Юбка-карандаш подойдет женщине с любым типом фигуры. Летние модели могут быть выполнены из дышащего льна и хлопка, зимние - из утепленных тканей с добавлением шерсти.

Верхняя одежда не должна быть слишком длинной. Пальто и куртки ниже колена стоит убрать из гардероба. Легкие плащи и парки стоит покупать длиной до середины бедра.

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Невысокие цены и качество одежды - то, к чему стремятся покупатели, независимо от возраста и комплекции. Одежда, изготовленная проверенными производителями, прослужит долгое время.