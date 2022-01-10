Схема движения на улицах Максима Горького и Студеной изменится с 1 марта Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Схема движения на улицах М. Горького и Студеной изменится с 1 марта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 1 марта будет запрещено движение по ул. Студеной от дома №32 до ул. М.Горького. Для свободного подъезда к домам будет организовано двустороннее движение по ул. Студеной на участке от дома №32 до улицы Славянской. Объехать закрытый участок улицы можно будет по ул. Славянской и Гранитному переулку.

Также на участках улиц М.Горького (от дома №144 до дома №150) и Студеной (от дома №32 до ул.Славянской) будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Данные меры приняты с целью увеличить пропускную способность улиц.

Специалисты дептранса рекомендуют водителям быть внимательными при движении на этих участках дороги и следовать указаниям дорожных знаков.