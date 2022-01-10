ОМК повышает зарплату своим сотрудникам в Выксе второй раз за полгода Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Объединенная металлургическая компания (ОМК) повышает зарплату своим сотрудникам в Выксе второй раз за полгода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, с 1 февраля пересмотрены тарифные ставки более чем у 10 тысяч рабочих предприятия.

Увеличение заработной платы на 10% коснется также и мастеров.

Таким образом, средняя заработная плата сотрудников рабочих специальностей за полгода выросла более чем на треть – с 43 800 рублей до 60 400 тысяч рублей. В планах компании – весной повысить зарплату инженерно-техническим работникам.

По словам управляющего директора выксунского завода ОМК Александра Барыкова, сотрудники предприятия несмотря на пандемийные трудности и резкое увеличение загрузки успешно выполнили производственные планы 2021 года.

"Это позволило в срок обеспечить высококачественной металлургической продукцией ключевые отрасли экономики и показать устойчивые финансовые результаты. И в этом – заслуга всего коллектива завода ОМК в Выксе. Мы хотим поощрить наших сотрудников за высокую производительность и качество работы при выполнении заказов наших клиентов, пересмотр зарплат учитывает и уровень инфляции. Повышаем зарплаты рабочих и мастеров, которые составляют основу производства. В ближайшее время увеличим зарплату и остальных сотрудников", – отметил он.

Напомним, что предыдущий раз зарплату сотрудникам завода ОМК в Выксе компания повышала в сентябре 2021 года.