ЕС ввел санкции против Захара Прилепина Политика

Захар Прилепин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против писателя Захара Прилепина. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Согласно информации, писатель был включен в санкционный список, так как он "публично выражал поддержку "российским сепаратистам" в Крыму и на Донбассе".

В документе, в частности, сказано, что он отправлял помощь в Донецк и консультировал лидеров сепаратистов.

"Использовал свою славу и репутацию известного писателя для распространения антиукраинской пропаганды и продвижения положительного отношения к аннексии Крыма и действиям сепаратистов в Донбассе", - говорится в документе.

Помимо этого, говорится и об участии в боевых действиях на стороне ополченцев, а также об изображении украинских властей коррумпированными и ответственными за эскалацию конфликта.

СПРАВКА:

Захар Прилепин — российский политический и общественный деятель, писатель, филолог, публицист. Сопредседатель партии, председатель палаты депутатов партии, член президиума центрального совета партии, член центрального совета политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Основатель Движения и Гвардии Захара Прилепина. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В 1986 году его семья переехала в Дзержинск Нижегородской области. После окончания средней школы в 1992 году Прилепин переехал в Нижний Новгород.