Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 февраля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Политика
01 марта 2022 09:38  [123] ЕС ввел санкции против Захара Прилепина
28 февраля 2022 16:27  [286] Юрий Станкевич исполнил мечту юной нижегородки
28 февраля 2022 15:08  [303] "Бессмертный полк России" выступил в поддержку решения президента о защите Донбасса
28 февраля 2022 11:58  [367] Владимир Солдатенков: "Не поддерживаю позицию российской оппозиции в вопросе санкций"
28 февраля 2022 11:44  [437] СМИ опровергли отказ Владимира Зеленского эвакуироваться
28 февраля 2022 10:09  [9100] Оппозиционеры из России просят не накладывать на них западные санкции
25 февраля 2022 19:09  [1323] Эксперт-мониторинг событий с 18 по 25 февраля 2022 года от АНО "Минин-центр"
25 февраля 2022 18:17  [1000] Нижегородцев пригласили к участию в форуме "Сильные идеи для нового времени"
25 февраля 2022 16:42  [773] Артём Кавинов: "Мы обязаны защитить людей и восстановить мир"
25 февраля 2022 16:18  [1687] Глеб Никитин переизбран секретарем отделения "Единой России" в Нижегородской области
Политика

ЕС ввел санкции против Захара Прилепина

01 марта 2022 09:38  [123] Политика
Захар Прилепин

Захар Прилепин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против писателя Захара Прилепина. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

Согласно информации, писатель был включен в санкционный список, так как он "публично выражал поддержку "российским сепаратистам" в Крыму и на Донбассе".

В документе, в частности, сказано, что он отправлял помощь в Донецк и консультировал лидеров сепаратистов.

"Использовал свою славу и репутацию известного писателя для распространения антиукраинской пропаганды и продвижения положительного отношения к аннексии Крыма и действиям сепаратистов в Донбассе", - говорится в документе.

Помимо этого, говорится и об участии в боевых действиях на стороне ополченцев, а также об изображении украинских властей коррумпированными и ответственными за эскалацию конфликта.

СПРАВКА:
Захар Прилепин — российский политический и общественный деятель, писатель, филолог, публицист. Сопредседатель партии, председатель палаты депутатов партии, член президиума центрального совета партии, член центрального совета политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". Основатель Движения и Гвардии Захара Прилепина. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В 1986 году его семья переехала в Дзержинск Нижегородской области. После окончания средней школы в 1992 году Прилепин переехал в Нижний Новгород.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДНР ЕС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Евгений Гришковец. Монолог-концерт
Евгений Гришковец. Как я съел собаку
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph