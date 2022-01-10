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Общество

Профилактическая операция "Частный перевозчик" пройдет на дорогах Нижнего Новгорода 1-8 марта

01 марта 2022 09:56  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Профилактическая операция "Частный перевозчик" пройдет на дорогах Нижнего Новгорода 1-8 марта. Об этом сообщили в ОГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Согласно информации, сотрудники Госавтоинспекции приблизят маршрут патрулирования к автостанциям, вокзалам и прилегающих к ним территориям, конечным остановкам маршрутных такси, площадкам торговых центров, а также к местам концентрации легкового автотранспорта.

Анализ материалов ДТП свидетельствует о проблеме соблюдения законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения водителями и должностными лицами, ответственными за выпуск транспортных средств на линию, в том числе в части прохождения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств и предрейсового медицинского осмотра водителей. Не единичны случаи допуска к управлению транспортным средством водителя, не имеющего российского национального водительского удостоверения. По-прежнему имеют место факты оказания услуг по перевозке пассажиров "нелегальными" перевозчиками.

При выявлении транспортных средств, имеющих на наружных поверхностях цветографическую схему легкового такси и (или) фонарь легкового такси, полицейские будут осуществлять проверку на предмет законности их установки, а также законности осуществления ими предпринимательской деятельности.

Отмечается, что особое внимание  полицейские будут уделять водителям - иностранцам, не имеющие российского национального водительского удостоверения. В случае установления указанного факта, в отношении таких водителей  будет обеспечено применение мер, предусмотренных ст.12.32.1 КоАП РФ, в соответствии которой предусмотрено административное наказание в 50 тысяч рублей.

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Теги:
ГИБДД ПДД
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