Сеть "Фабрик процессов" для муниципалитетов полностью сформирована в Нижегородской области Общество

Сеть "Фабрик процессов" для муниципалитетов полностью сформирована в Нижегородской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, двенадцатая в Нижегородской области "Фабрика процессов эффективного управления" открылась 28 февраля в Лыскове.

Таким образом, завершилось формирование сети площадок, где муниципальные служащие смогут обучиться "бережливым" технологиям на привычных для своей работы примерах.

Такие площадки создаются в рамках проекта "Эффективный муниципалитет", который реализуется в регионе по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В открытии "Фабрики процессов" приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров, глава местного самоуправления Лысковского муниципального округа Виктор Иванов, глава местного самоуправления городского округа Воротынский Алексей Солдатов, глава местного самоуправления Княгининского муниципального района Евгений Шамин, заместитель главы местного самоуправления Спасского муниципального района Валентина Ватрухина, а также руководитель совместного проектного офиса правительства Нижегородской области и ГК "Росатом" по развитию производственных систем и внедрению технологий "бережливого" производства в Нижегородской области Алексей Мещеряков.

"С открытием муниципальной "Фабрики процессов" в Лыскове мы завершили создание сети пространств для продвижения культуры "бережливых" технологий и проектного управления в регионе. Уже заметен результат – это 230 проектов, которые делают работу органов власти в районах эффективнее и, в конечном итоге, повышают качество и скорость оказания услуг жителям", - рассказал Андрей Бетин.

Он также отметил, что стартовал конкурс для муниципалитетов, по результатам которого будут выбраны районы для размещения ещё двух дополнительных "Фабрик процессов".

Они откроются в 2022 году и будут посвящены проектам в сфере демографии и достижения целей устойчивого развития региона (ESG).

В рамках открытия "Фабрики процессов" в Лыскове состоялись защиты "бережливых" проектов. Представленные проекты были посвящены автоматизации управления освещением в городе, оптимизации работы с долгом за услуги ЖКХ, созданию "единого окна" по работе с обращениями граждан, внедрению системы электронного документооборота, а также развитию туристической привлекательности района.

"В Лыскове мы открыли уже двенадцатую в Нижегородской области "Фабрику процессов". Она кустовая и объединяет несколько районов – Спасский, Княгининский, Воротынский, Лысковский. Необходимо создавать новые процессы, вносить изменения во всех сферах - в муниципальном управлении, в ЖКХ, транспорте, культуре, туризме, сельском хозяйстве. Эти процессы активно идут по всей Нижегородской области с 2017 года. В системе государственного и муниципального управления просчитать эффективность сложнее, чем в экономике, но самое главное для нас – повышение качества представляемых услуг населению. Именно в этом состоит главная задача всей программы бережливого производства", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Каждая "Фабрика процессов" специализируется на важном для региона направлении. Например, специализацией "Фабрики процессов" в Лыскове будет тема экономического развития. В Дзержинске - эффективное управление муниципальными финансами, в г. Бор и в Павлове – развитие предпринимательства, в Кстове – благоустройство и ЖКХ, в Выксе и Арзамасе – тема муниципального управления.

В Урене специализацией "Фабрики" станет кадровая политика, в Городце – сельское хозяйство и предпринимательство, в Большом Болдине – продвижение культурного наследия, в Сергаче – тема образования, в Семенове – развитие народных промыслов.

При поддержке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) "Фабрики процессов" станут центром сбора и продвижения лучших практик по выбранной тематике.

Напомним, что в данный момент активно реализуют "бережливые" проекты и муниципальные "Фабрики процессов", которые открылись в Нижегородской области в 2021 году.

В частности, благодаря проекту "Фабрики процессов" из Выксы – разработке программного продукта для автоматического подсчета стоимости компенсационных насаждений - трудоемкость этого процесса снизилась в 18 раз. В Дзержинске удалось добиться сокращения расходов на обслуживание муниципального долга более чем в два раза и перевести город в группу заемщиков с высоким уровнем устойчивости.

В Кстове сроки документооборота по капремонту объектов с использованием муниципальных контрактов сократились с 3 месяцев до 10 дней. А благодаря проекту из Сокольского по использованию полимеров в дорожном строительстве удалось добиться экономии более чем в 3 раза на 1 км построенных дорог, в 2 раза ускорить процесс строительства и сократить затраты по содержанию дороги на 30%.