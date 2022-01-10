Охота на все виды животных запрещена в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Охота на все виды животных запрещена в Нижегородской области с 1 марта. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Согласно информации, запрет на охоту связан с тем, что весна — это традиционный период размножения многих видов животных.

До начала весенней охоты на пернатую дичь нахождение в лесу с огнестрельным оружием является браконьерством. Нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости действующего природоохранного законодательства. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов.

Дя оперативного проведения надзорных мероприятий в каждом районе есть свой охотничий инспектор. Кроме того, развивается институт производственных охотничьих инспекторов из числа работников охотпользователей, заключивших охотхозяйственные соглашения.

В 2021 году в Нижегородской области насчитывалось более 18 тысяч лосей (в 2020 году - 16,4 тысячи), 1,7 тысячи особи косули (в 2020 году - 1,3 тысячи), а также 1,4 тысячи медведей (в 2020 году - 1,3 тысячи).