Незабываемый отдых в гостевом дома "Амитель"

«Амитель» является популярным гостевым домом, где можно отлично отдохнуть и незабываемо провести время. Он расположен среди уникальной природы в удалении от городского шума, промышленных объектов. Непосредственными соседями выступают неприступные горы и чистое, приветливое море, приятно удивляющее мелкогалечными пляжными зонами.

Предложения

Территория комплекса обустроена всем необходимым для готовки шашлыка под открытым небом. В непосредственной близости протекает река Агой, журчанием которой можно наслаждаться бесконечно. На берегу расположены удобные беседки, скрывающиеся под кронами платанов. Для самых юных посетителей гостевой дом «Амитель», детальнее о котором можно узнать на amitel-hotel.ru, предлагает современную игровую площадку. При желании можно посетить бассейн, весело провести время. В целом доступные зоны представлены в таком исполнении:

гостевая кухня;

парковка бесплатного формата;

участки для организации барбекю;

бесплатный доступ к интернету на всей территории комплекса;

места под общее пользование оснащены видеонаблюдением.

Из дополнительных возможностей стоит отметить процедуры, осуществляемые в центре красоты. Свои услуги предлагает бизнес-зона, где удобно организовывать деловые встречи, переговоры. При необходимости каждый человек можно предварительно заказать трансфер, а питание представлено богатейшим выбором блюд.

Куда сходить

Туристы и отдыхающие с удовольствием отправляются на многочисленные экскурсии. Так, местные конюшни активно занимаются разведением лошадей, представляющих кабардинскую породу. Они отличаются спокойствием, адаптивностью к человеку. Регулярно организуются экскурсии, верховая езда, для чего предусмотрены специальные тропы в горах. Они петляют среди скал и водопадов, проходят по самым вершинам гор. Общение с этими величественными животными каждому туристу дарит незабываемые впечатления.

Интересными являются походы на страусиную ферму. Ее обитатели любопытные и очень смелые, свободно идут на контакт с человеком. Фотографии здесь получаются фееричные. А приверженцам экстрима придется по душе джиппинг, организуемый вблизи поселка Агой (месторасположение гостевого дома). Из транспорта задействуются квадроциклы и джипы.

При желании можно отправиться в дельфинарий Небуга под названием «Аквамир», побывать с детьми в аквапарке. Увлекательными окажутся экскурсии в Туапсе, знакомство с местными природными достопримечательностями на примере Волчьих скал, Мышиных нор, Агойского перевала и пр.

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