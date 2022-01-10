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Как выбрать идеальный загородный дом?

01 марта 2022 16:24  [29]

Купить загородный дом, да еще и в живописном месте, не так просто, как кажется. И дело далеко не в цене, а в том, что подобрать подходящий вариант сложно, потому что каждый вариант прекрасен по-своему.

Специалисты советуют купить дом по Киевскому шоссе по той причине, потому что на продажу в этом месте выставлено элитное жилье, которое соответствует всем заявленным требованиям. Подбирая жилье, стоит обращать внимание на советы профессионалов, которые прекрасно понимают, с чем столкнулись и каким должен быть загородный дом, который относится к разряду элитных.

Искать подходящий вариант можно долго. Кто-то занимается поиском самостоятельно и просматривает различные объявления на сайтах. Кто-то обращается к специалистам, которые находят различные варианты.

На какие критерии обратить внимание при выборе?

У каждого свои представления об идеальном загородном доме. Кто-то мечтает о большой террасе, кто-то хочет купить дом, в котором будет уникальное размещение комнат, а кто-то покупает тот вариант, который нравится визуально. Конечно, эти критерии выбора не самые плохие. Но есть основные факторы, на которые рекомендуется обращать внимание в обязательном порядке:

  1. Расположение. С каждым годом становится все больше желающих, кто хочет жить за городом. И если было принято такое решение, то стоит быть готовым к тому, что ежедневно придется ездить на работу и возить детей в школу и садик. Именно поэтому стоит выбирать либо элитный поселок, где тщательно продумывается инфраструктура, либо искать жилье, которое расположено недалеко от города. Если дорога будет отнимать много времени, то вскоре все помет надоесть и захочется снова перебраться в город.
  2. Можно ли прописаться в доме. Далеко не каждый дом, который выставлен на продажу, позволяет прописаться. Бывают нелегальные постройки, и чтобы привести все документы в порядок, придется потратить огромное количество денег и времени.
  3. Инфраструктура играет огромное значение. Выбирать нужно не только дом и место, где он расположен, но и внимательно изучать инфраструктуру. Конечно, никто не может поспорить с тем, что прекрасно жить на берегу реки или иметь возможность ходить ежедневно в лес. Но разве будет удобно существовать в дали от цивилизации и часами добираться до магазина или больницы. Тихое и спокойное место вдали от цивилизации идеально подходит для отдыха, но не для постоянного проживания.
  4. Обратить внимание на инженерные коммуникации. В доме должно быть все необходимое. И это не только отопление и электричество. Канализация и чистая вода также входит в этот список. Современный человек привык жить в комфортных условиях, и если чего-то нет, то ему бывает непросто. Застройщики, которые дорожат своей репутацией, стараются построить дома, в которых есть все для комфортного проживания.
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