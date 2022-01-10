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Происшествия

Сотрудник ГАЗа получил тяжелую травму головы

01 марта 2022 18:13  [116] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Сотрудник ГАЗа получил тяжелую травму головы. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

Согласно информации, утром 26 февраля коллега в гардеробе обнаружил 63-летнего механика, лежащего на полу без сознания. Сотрудники скорой помощи доставили мужчину в городскую клиническую больницу №13. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму. 

В настоящее время уточняются обстоятельства происшествия. Инспекция труда проводит проверку соблюдения норм охраны труда и устанавливает причины несчастного случая.

Ранее сообщалось, что прессовщице раздавило руку на производстве в Вачском районе.

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Теги:
ГАЗ Госинспекция труда Травма
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