Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
01 марта 2022 19:07  [74] ВТБ Капитал Инвестиции запустили ежедневные войсчаты для инвесторов
01 марта 2022 19:00  [72] ЛУКОЙЛ подвел итоги благотворительной деятельности в Нижегородской области за 2021 год
01 марта 2022 16:05  [138] Банк "Открытие" обновляет условия по программе лояльности МАКС
01 марта 2022 13:57  [192] Сеть длиной в экватор: опыт автоматизации стройки в "Ростелекоме"
01 марта 2022 10:36  [217] Нижегородский РЦК в 1,5 раза перевыполнил план по вовлечению компаний в нацпроект "Производительность труда"
28 февраля 2022 19:15  [484] Спортивные корты отстроят в Приокском районе к 2025 году
28 февраля 2022 18:53  [424] Научный центр по исследованию продуктов построят в Ленинском районе Нижнего Новгорода
28 февраля 2022 16:16  [330] Нижегородскому бизнесу стал доступен сервис "Профессионалы экспорта"
28 февраля 2022 15:20  [410] ОМК повышает зарплату своим сотрудникам в Выксе второй раз за полгода
28 февраля 2022 11:30  [339] Цифровая платформа "Росгосстраха" "Мой_Сервис Авто" предлагает новый сервис и скидки к 8 марта
Бизнес

ЛУКОЙЛ подвел итоги благотворительной деятельности в Нижегородской области за 2021 год

01 марта 2022 19:00  [72] Бизнес

Фото: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез

Компания "ЛУКОЙЛ" оказывает активную поддержку социально значимым проектам, ежегодно увеличивая инвестиции в спонсорскую и благотворительную деятельность, способствуя развитию социальной сферы и укреплению стабильности региона. Уже много лет при ее поддержке в Кстовском районе и в Нижегородской области в целом реализуется масштабная программа по оказанию системной помощи учреждениям образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, общественным организациям.

В 2021 году на средства Компании были произведены ремонтные работы в школах и детских садах в городе Кстово, а также в сельских поселениях – Ждановском, Прокошеве, Новоликееве, Запрудном, Селекции и других. В образовательных учреждениях заменили ветхие окна и напольное покрытие, установили безопасное ограждение.

Была оказана помощь Кстовскому нефтяному техникуму имени Б.И. Корнилова – отремонтирована входная группа и фасад здания производственного корпуса.

Без внимания не остались учреждения культуры. Дворцу культуры нефтехимиков города Кстово были выделены средства на замену узлов управления системы автоматического пожаротушения. Проведены ремонтные работы в Доме культуры села Чернышиха, центре народной культуры "Берегиня", историко-краеведческом музее, досуговом центре во Фроловском.

Благотворительная помощь оказывалась учреждениям здравоохранения: в Кстовской центральной районной больнице установлены кондиционеры, приобретены облучатели-рециркуляторы, новая стоматологическая установка.

Много внимания традиционно уделялось спорту. В Подлесове, Селекции, Новоликееве, Работках отремонтированы хоккейные площадки, для команды хоккейного клуба «Кстово» приобретены инвентарь и спортивная форма. Была оказана поддержка спортсменам, а также помощь в проведении соревнований по самбо, баскетболу, художественной гимнастике. Выделены средства на укрепление материально-технической базы Нижегородской региональной общественной организации "Спортивная Федерация киокусинкай", а для военно-патриотического клуба "Великовражская дружина во имя святого благоверного князя Димитрия Донского" оборудована специальная площадка и приобретен инвентарь для военно-тактической игры лазертаг.

ЛУКОЙЛ традиционно поддерживал общественные инициативы в сфере защиты окружающей среды. Это организация субботников по очистке берега Волги, акция по зарыблению реки и выпуску молоди стерляди, мероприятие по высадке елей, конкурс детского рисунка на экологическую тематику "Чистый взгляд".

В рамках мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, были вручены памятные подарки ветеранам. В преддверии нового учебного года Кстовский НПЗ ЛУКОЙЛа поддержал благотворительную акцию "Скоро в школу", в рамках которой необходимую помощь получили семьи, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации.

По традиции самое активное участие Компания принимала в организации общегородских мероприятий в Кстове: День города, фестиваль лета, Масленичные гуляния. А также оказывала поддержку значимым фестивалям, акциям и конкурсам: "Добро пожаловать в лето" и "Защитим детство" (праздники ко Дню защиты детей), "Семья – счастливое созвездие" (фестиваль театра кукол), приобретение полезных светоотражателей (в рамках акции безопасного дорожного движения), детские новогодние ёлки.

Получателями благотворительной помощи также были ветеранские организации, адресная поддержка оказывалась социально незащищенным слоям населения.

В 2021 году Нижний Новгород отметил 800-летие. ЛУКОЙЛ принял участие в формировании городского пространства областного центра к этой знаковой дате: при финансовой поддержке Компании и Благотворительного фонда "ЛУКОЙЛ" восстановлены объекты архитектурного наследия города – знаменитые пакгаузы на Стрелке и старинный манеж с домовой Никольской церковью в Кремле.

"Благотворительная деятельность – важнейшая часть корпоративной культуры Компании "ЛУКОЙЛ", которая активно участвует в преобразовании Нижегородской области и Кстовского района, уделяя особое внимание благоустройству города нефтепереработчиков. Хочу отметить, что в 2022 году Компания продолжает поддерживать социально значимые инициативы общественных организаций и оказывать помощь гражданам", – отметил заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Заксобрания Нижегородской области Антон Гребень.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благотворительность ЛУКОЙЛ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Евгений Гришковец. Как я съел собаку
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph