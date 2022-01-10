Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
01 марта 2022 21:11  [246] Нижегородское правительство создает рабочую группу по импортозамещению
28 февраля 2022 15:46  [571] Более 300 млн рублей направят на создание интеллектуальной транспортной системы в Нижегородской области
28 февраля 2022 14:20  [1396] Российские банки сообщили о повышении кредитных ставок
28 февраля 2022 12:33  [410] Сбербанк опроверг запрет на снятие денег с инвестиционных счетов
28 февраля 2022 12:12  [491] Почти 16 млрд рублей выделят на строительство первого этапа Восточного обхода Нижнего Новгорода
28 февраля 2022 10:46  [527] Банк России объявил о дополнительных мерах поддержки банков
28 февраля 2022 10:15  [436] Центробанк повысил ключевую ставку до 20%
25 февраля 2022 15:56  [790] Открытие, Сбер, ВТБ и Альфа-банк выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов
25 февраля 2022 15:11  [1046] Apple Pay и Google Pay не будут работать с картами попавших под санкции банков
25 февраля 2022 14:38  [817] Стоимость продуктового набора на блины выросла на 11% в Нижегородской области
Экономика

Нижегородское правительство создает рабочую группу по импортозамещению

01 марта 2022 21:11  [246] Экономика

Правительство Нижегородской области создает рабочую группу по импортозамещению в связи с введением со стороны некоторых стран санкций в отношении России.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, в настоящее время идет создание группы, в которую войдут представители региональной инфраструктуры развития бизнеса, минпромторга и минэкономразвития, специалисты центра развития экспорта, Корпорации развития региона, представители логических компаний и крупных предприятий. "Задача непростая, но решать ее нужно оперативно, тем более в Нижегородской области есть необходимые ресурсы, которые сейчас нужно активизировать", - сказал Андрей Саносян.

Андрея Саносяна пояснил, что нижегородский центр развития экспорта теперь будет заниматься, в частности, и вопросами замещения импортных поставок.

Стоит отметить, что рабочая группа по импортозамещению создается по поручению губернатора Нижегордской области Глеба Никитина.

Заместитель губернатора отметил, что в сложившейся ситуации перед региональной инфраструктурой поддержки бизнеса стоят две основные задачи: содействие в вопросах импортозамещения и поиск новых партнеров.

"Некоторые позиции предприятиям будет легко заменить, над другими направлениями надо будет поработать серьезнее. Минпрому поручено составить перечень позиций комплектующих и оборудования, которые наши компании закупали в странах, наложивших санкции. Ожидаем, что в ближайшие дни у нас будет полная картина ситуации, и на встречах с бизнесом, которые пройдут уже на этой неделе, мы предметно обсудим возникшие вопросы", - заявил Андрей Саносян.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по повышению устойчивости развития российской экономики заявил, что России необходимо активизировать использование имеющихся инструментов импортозамещения в целях противодействия санкциям.

"Нами по поручениям президента за последние годы был принят целый ряд решений, чтобы поддержать развитие внутреннего производства и процессы импортозамещения. В текущих условиях считаю необходимым активизировать имеющиеся инструменты", - сказал премьер-министр РФ.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Импорт Правительство Нижегородской области Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Евгений Гришковец. Как я съел собаку
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph