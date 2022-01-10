Нижегородское правительство создает рабочую группу по импортозамещению Экономика

Правительство Нижегородской области создает рабочую группу по импортозамещению в связи с введением со стороны некоторых стран санкций в отношении России.

Как сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, в настоящее время идет создание группы, в которую войдут представители региональной инфраструктуры развития бизнеса, минпромторга и минэкономразвития, специалисты центра развития экспорта, Корпорации развития региона, представители логических компаний и крупных предприятий. "Задача непростая, но решать ее нужно оперативно, тем более в Нижегородской области есть необходимые ресурсы, которые сейчас нужно активизировать", - сказал Андрей Саносян.

Андрея Саносяна пояснил, что нижегородский центр развития экспорта теперь будет заниматься, в частности, и вопросами замещения импортных поставок.

Стоит отметить, что рабочая группа по импортозамещению создается по поручению губернатора Нижегордской области Глеба Никитина.

Заместитель губернатора отметил, что в сложившейся ситуации перед региональной инфраструктурой поддержки бизнеса стоят две основные задачи: содействие в вопросах импортозамещения и поиск новых партнеров.

"Некоторые позиции предприятиям будет легко заменить, над другими направлениями надо будет поработать серьезнее. Минпрому поручено составить перечень позиций комплектующих и оборудования, которые наши компании закупали в странах, наложивших санкции. Ожидаем, что в ближайшие дни у нас будет полная картина ситуации, и на встречах с бизнесом, которые пройдут уже на этой неделе, мы предметно обсудим возникшие вопросы", - заявил Андрей Саносян.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по повышению устойчивости развития российской экономики заявил, что России необходимо активизировать использование имеющихся инструментов импортозамещения в целях противодействия санкциям.

"Нами по поручениям президента за последние годы был принят целый ряд решений, чтобы поддержать развитие внутреннего производства и процессы импортозамещения. В текущих условиях считаю необходимым активизировать имеющиеся инструменты", - сказал премьер-министр РФ.