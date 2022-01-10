Ликвидация разливов нефтепродуктов и очистка стоков

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов уже давно стали проблемой, возникающей при перевозке и передаче, добыче, хранении и переработке сырья разных типов. Это вызывает не только непосредственные издержки (утрата товарного продукта, нанесение вреда среде загрязнением), но и к косвенным (невозможность использования акватории, простои производства, занятость людей). Для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в воде используются специализированные сорбенты и фильтровальные полотна, иные приспособления и способы.

Как ликвидировать разливы?

Есть совокупность способов, которые обычно используются для устранения подобных опасных разливов: механический, физико-химический, термический, биологический.

Механический используется в стартовые часы, когда слой сохранился достаточно толстым. Такой сбор затрудняется, если речь идет о малой толщине пятна, значительной площади розлива, непрерывном перемещении поверхностного слоя в результате воздействия течения или ветра. Дополнительно процесс осложняется из-за наличия загрязнений щепой, мусором, досками, остальными предметами, которые могут плавать на поверхности.

Термический метод предполагает выжигание нефтяного слоя, применяется сразу же после загрязнения, пока не образовалась эмульсия (равномерная смесь с водой).

Физико-химический метод базируется на добавлении в воду сорбентов и диспергентов. Эти компоненты поглощают нефтепродукты, масла, нефть, формируя комья, например, продукты от компании НПО Биомикрогели выполняют такую функцию.

Биологический метод необходимо применять после проведения механических и физико-химических, когда пленка толщиной не меньше 0,1 мм. В основе процесса заложены особые микроорганизмы либо биохимические препараты (одно- или многокомпонентные).

Метод ликвидации выбирается соответственно нескольким параметрам:

Минимальные сроки проведения работ;

Выполнение операции не должно приводить к существенному экологическому ущербу, то есть, вред природе должен быть меньше, чем от самого аварийного разлива.

Работа сорбентов

В случае контакта с нефтью, маслами, нефтепродуктами в соленой воде сорбент моментально образует субмикронные полимерные пленки на границе раздела фаз, при этом образуются микрокапсулы, внутри которых помещены загрязнения. Далее они склеиваются между собой, благодаря чему исходный нефтепродукт превращается в желеобразную массу, чтобы можно было ее легко собрать.

Это препятствует растеканию нефтепродуктов на значительные расстояния, прилипанию к остальным поверхностям, воспламенению. По завершению извлечения допускается возврат нефти и продуктов в технологический цикл.

На подобном принципе основана очистка производственных стоков от масел и нефтепродуктов. Реагент способен улавливать любые растительные и минеральные масла, нефть, жиры, связывать их и превращать в твердые частицы, которые потом вылавливаются и могут использоваться в технологическом цикле.

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