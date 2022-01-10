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Культура и отдых

Театр "Вера" приглашает зрителей на читку сказочной пьесы "Падение Ниеншанца"

02 марта 2022 13:40  [37] Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Международный день театра и в год празднования 350-летия со дня рождения Петра I нижегородский театр "Вера" приглашает зрителей на театрализованную читку пьесы известного петербургского артиста Андрея Толубеева "Падение Ниеншанца".

Как рассказали в пресс-службе театра, "Падение Ниеншанца" - фантазия с участием исторических лиц - Петра Первого и Александра Меншикова, но её главные персонажи - животные. Эта история интересно и с юмором повествует о событиях начала 17 века - Северной войне и осаде шведской крепости "Ниеншанц".

По сюжету, кот государя, тайный советник Брут предлагает отправить "тысячу отважных российских мышей в расположение окаянной крепости для поедания шведских запасов". В итоге гарнизон крепости сдался. А вскоре неподалеку в устье Невы был основан город Санкт-Петербург.

Режиссёр театра Елена Лопухинская пояснила, что постановка станет эскизом спектакля для семейного просмотра. А вырастет ли эскиз в спектакль – решать уже зрителям.

В театрализованной читке для семейного просмотра будут задействованы заслуженные артисты РФ Владимир Ганин и Татьяна Каурова, артисты Алексей Ганюшин, Юлия Залетина, Наталья Петенева, Алексей Степанушкин, Дмитрий Суханов, Александра Трушкина, Георгий Федосеев, Андрей Хозяев.

Мероприятие состоится 27 марта в 15:00.

Вход свободный по предварительной регистрации по тел.: 8 (987) 745 55 21, (831) 265 37 82

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Теги:
Спектакль Театры
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