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Общество

Пять проектов учёных ННГУ получили гранты РНФ

02 марта 2022 14:32  [105] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пять проектов учёных ННГУ получили гранты РНФ. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Согласно информации, российский научный фонд подвел итоги двух региональных конкурсов, в которых принимали участие проекты из 42 регионов России.

Всего же были поддержаны 119 проектов научных групп и 431 проект малых научных групп.

По результатам экспертной оценки пять проектов учёных Университета Лобачевского получили гранты РНФ.

Среди поддержанных проектов по итогам конкурса 2022 года по приоритетному направлению деятельности РНФ "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами" (региональный конкурс):

"Пьезоэлементы для исследования механизмов межклеточной адгезии и создания систем экспресс-тестирования антибиотикорезистентности" (руководитель проекта – профессор кафедры физиологии и анатомии Института биологии и биомедицины (ИББМ) ННГУ Светлана Плескова);

"Разработка фундаментальных основ цифровой экосистемы для персонализированной диагностики и коррекции стресс-индуцированных нарушений здоровья и поведения в образовательной среде Нижегородской области" (руководитель проекта – заведующий кафедрой психофизиологии факультета социальных наук ННГУ Софья Полевая).

В числе поддержанных проектов по итогам конкурса 2022 года по приоритетному направлению деятельности РНФ "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами" (региональный конкурс):

"Разработка химической модели гибридного материала для регенеративной медицины (скаффолда) на основе морского коллагена и синтетических полимеров" (руководитель проекта – доцент кафедры органической химии химического факультета ННГУ Юлия Кузнецова);

"Детектор сонливости по сердечному ритму" (руководитель проекта – доцент кафедры психофизиологии факультета социальных наук ННГУ Валерия Демарева);

"Исследование тонкопленочных гетероструктур на основе окислов переходных металлов и разработка конструктивно-технологических решений по созданию нелинейных полупроводниковых резисторов (термисторов и варисторов) как элементов защиты электронных модулей" (руководитель проекта: научный сотрудник лаборатории физики и технологии тонких пленок Научно-исследовательского физико-технического института (НИФТИ) ННГУ Алексей Белов).

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Теги:
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