Нижегородский водоканал предлагает студентам оплачиваемую стажировку с дальнейшим трудоустройством Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский водоканал предлагает студентам оплачиваемую стажировку с дальнейшим трудоустройством. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, в марте для студентов нижегородских вузов на предприятии стартует полугодовая оплачиваемая стажировка.

Отмечается, что проходить стажировку можно по гибкому графику - 20 часов в неделю. Возможности профессионального обучения и развития предлагают 15 подразделений начиная от лабораторий и заканчивая IT-службой.

Как отметила начальник отдела подбора, оценки и развития персонала Наталья Павловская, отличительной особенностью такой стажировки является официальное трудоустройство.

"Таким образом, студент не просто получает возможность зачесть практику, к окончанию учебы он приобретает опыт работы по специальности и запись в трудовой книжке", - заметила она.

Во время стажировки своими знаниями со студентами делятся наставники - сотрудники предприятия. Хорошо проявившие себя за время стажировки студенты зачисляются в кадровый резерв, а после окончания учебы при наличии вакантных позиций - и в штат водоканала.

Всего за время проекта Нижегородский водоканал успешно трудоустроил более половины студентов, прошедших стажировку, на разные объекты предприятия. Сейчас бывшие стажеры работают электрогазосварщиками, инженерами, химиками, бактериологами, юристами, программистами.

Подробности о стажировке можно уточнить в отделе подбора, оценки и развития персонала по телефону 246-99-24, 8-930-816-97-17, 8-930-816-97-45 или отправить заявку на электронный адрес rezume@vodokanal-nn.ru.