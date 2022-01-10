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"Лукойл" помогает учреждениям культуры

02 марта 2022 15:38  [96] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

"Лукойл" помогает учреждениям культуры. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, 2 марта заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень посетил Кстовский историко-краеведческий музей-центр народной культуры "Берегиня".

По его словам, при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" здесь были выполнены работы по косметическому ремонту.

Директор учреждения Наталья Титова показала гостю выставочный зал, творческие мастерские и рассказала о работе центра. В 24 кружках занимаются более 370 детей и 60 взрослых.

Они проходят обучение народным художественным ремеслам, декоративно-прикладному искусству, живописи и графике, также в "Берегине" проводятся мастер-классы, фольклорно-игровые программы.

Центр живет активной жизнью, но ему требовалось обновление и ремонт.

"Спасибо компании "ЛУКОЙЛ" за поддержку нашего центра. Долгое время помещения находились в неудовлетворительном состоянии из-за протекающей кровли. Сейчас все выставочные залы отремонтированы, везде чисто и красиво, это уже успели оценить наши постоянные посетители", – отметила Наталья Титова. 

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Теги:
культура ЛУКОЙЛ
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