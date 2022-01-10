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Бизнес

Владимир Путин подписал указ о новых льготах для IT-компаний из России

02 марта 2022 15:55  [137] Бизнес
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Kremlin.ru

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Владимир Путин подписал указ о новых льготах для IT-компаний из России. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, в РФ будет упрощено трудоустройство и получение вида на жительства для иностранцев, приходящих на работу в IT-компании. 

Также правительству РФ было поручено обеспечить ежегодное выделение из бюджета средств на гранты для перспективных отечественных разработок в сфере IT, выделить средства аккредитованным IT-компаниям на улучшение жилищных условий работников и повышение уровня их зарплат, а также предоставить льготные кредиты по ставке не более 3% на новые проекты.

Кроме того, для аккредитованных организаций до 31 декабря 2024 года будет установлена нулевая ставка по налогу на прибыль. Сотрудники российских IT-компаний получат отсрочку от призыва на военную службу до достижения ими возраста 27 лет.

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Теги:
IT Правительство РФ
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