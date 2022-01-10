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Бизнес

Арт-резиденция "Выкса" объявила состав участников на 2022 год

02 марта 2022 17:37  [79] Бизнес

Фото: ОМК

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Арт-резиденция "Выкса", основанная благотворительным фондом "ОМК-Участие", по итогам конкурса отобрала 12 художников для работы в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба АО "ОМК".

Всего на открытый конкурс поступило 285 заявок из 29 стран. Как отметили организаторы, это рекордное количество за пять лет проведения open call.

Каждый выбранный художник проведёт в резиденции от 4 до 8 недель. Авторы представлены в разных жанрах и медиа: уличное искусство,живопись, инсталляция, звуковое искусство.

Каждый из проектов будет ставить интересные вопросы, открывать возможности для нового взгляда на Выксу и творческого эксперимента. Неизменным останется взаимосвязь с местным контекстом и взаимодействие с городской средой и местными сообществами, поскольку это являлось главным критерием отбора резидентов.

Список победителей open call 2022:

  • Мария Кароль (Санкт-Петербург);
  • Михаил Добровольский (Москва);
  • Олеся Лавриненко (Москва);
  • Фрукты Врукты (Пермь);
  • Катя Гранова (Екатеринбург);
  • Дарья Неретина (Москва);
  • Мария Агуреева (Лос-Анджелес, США);
  • Ника Черняева (Москва);
  • Яна Малышева-Джонс (Москва);
  • Даня Пирогов (Нижний Новгород);
  • Миша Гудвин (Москва);
  • Диана Капизова (Москва).

Председатель попечительского совета фонда "ОМК-Участие" Ирина Седых отметила, что Выкса становится всё более заметной на карте российского и мирового современного искусства. Это касается как города, так и арт-резиденции.

"Мы с радостью констатируем, что в этом году потенциальные участники намного глубже погрузились в местный контекст – изучили информацию о Выксе и продумали свои проекты с учетом городских особенностей. Это именно то, к чему мы стремились с самых первых наборов", – сказала Седых.

Куратор арт-резиденции "Выкса" Алиса Багдонайте прокомментировала, что 2021 год был для арт-резиденции значимым. Так, на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow её назвали институцией года. Кроме того, она провела в Выксе международную конференцию "Искусство и практики гостеприимства" и объявила о новом здании. КЭти события способствовали укреплению и популяризации формата арт-резиденций в России, что позволило продемонстрировать новые возможности для художников.

Согласно информации, арт-резиденция продолжает сотрудничество с Волго-вятским филиалом Пушкинского музея (Арсеналом), и один из резидентов – Даня Пирогов – получил от него номинацию. Представители музея отметили, что автор обращается к историческому прошлому Выксы, использует приёмы "спекулятивной истории", что стало удачным решением для проекта в рамках программы резиденции.

"Такой подход с одной стороны решает задачу появления в городе новых знаковых произведений уличного искусства, с другой стороны задает вектор их интерпретации обращенный внутрь, в саму историю Выксы", – рассказала куратор выставочных проектов Арсенала Дарья Ткачёва.

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Теги:
Выкса Искусство ОМК
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