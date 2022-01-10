Нижегородские школьники пишут послания со словами благодарности ветеранам Великой Отечественной войны Общество

Фото: организаторы

Нижегородские школьники пишут послания со словами благодарности ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Согласно информации, Нижегородская область присоединилась к Всероссийской акции "Письмо Победы", которая продлится до 9 мая.

В рамках акции Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" проводит в школах региона тематические мероприятия.

Так, 2 марта учащиеся гимназии №53 Нижнего Новгорода писали письма, в которых благодарили ветеранов Великой Отечественной войны. Также в преддверии Международного женского дня активисты движения вместе с учащимися школ готовят письменные поздравления ветеранов-участниц Великой Отечественной войны. Одно из поздравлений - от учеников 7 класса гимназии №53 - волонтеры передадут 8 марта Александре Алексеевне Нестеренко. Всего же в Нижегородской области школьники поздравят таким образом 170 участниц Великой Отечественной войны.

Любой желающий может присоединиться к акции и написать слова благодарности ветеранам. Для этого необходимо скачать бланк письма на сайте: волонтерыпобеды.рф, заполнить и выслать на электронную почту: volonterpobedynn@yandex.ru.

Письма можно передать представителям НРО ВОД "Волонтеры Победы". Для этого необходимо обратиться по номеру телефона: 8 (831) 410-81-10.