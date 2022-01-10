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Общество

Жители Арзамаса выбрали территорию водонапорной башни и Вечного огня для участия в конкурсе по благоустройству

03 марта 2022 09:51  [108] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Территория водонапорной башни и Вечного огня в Арзамасе Нижегородской области победила в голосовании по выдвижению общественного пространства для участия в конкурсе малых городов и исторических поселений, который проводится в стране в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Голосование продолжалось девять дней. В нем приняло участие почти шесть тысяч арзамасцев, 3 638 из них заполнили онлайн-анкеты, а 2 283 - бумажные. 76,7 процента участников выбрали территорию водонапорной башни и Вечного огня", - сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области.

Другими участниками голосования были Гайдаровские пруды, Верхняя набережная и сквер Ступина.

10 марта в Центральной библиотеке им. Горького (Арзамас, ул. Свободы, 9) в 17:30 начнется общественное обсуждение с горожанами развития этой территории. После него Институт развития городской среды Нижегородской разработает концепцию благоустройства.

Всероссийский конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". По условиям конкурса, после победы город может подать новую заявку после того, как предыдущий проект будет реализован. Арзамас дважды уже побеждал в этом конкурсе в 2018-м 2020 году с проектами, разработанными Институтом развития городской среды: это благоустройство парка Гайдара и Литературный перекресток на улице Карла Маркса.

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Теги:
Арзамас Благоустройство
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