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Общество

Предприятия НХП Нижегородской области представляют свою продукцию в Москве

03 марта 2022 13:33  [78] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Предприятия НХП Нижегородской области представляют свою продукцию на выставке "Ладья-2022. Весенняя фантазия" в Москве. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, участие региональной делегации было организовано департаментом развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области, соорганизатором выступил региональный Фонд развития народных художественных промыслов.

Всего в выставке участвуют 15 производителей народных художественных промыслов Нижегородской области. Ключевая экспозиция стенда нашего региона посвящена 100-летию семеновской матрешки. Представлены образцы семеновской, хохломской, авторской матрешки, отдельная экспозиция рассказывает об эволюции матрешки, ее развитии.

"Традиционное наследие Нижегородской области включает в себя разнообразие бытующих на ее территории промыслов и ремесел. Среди них - всемирно известные хохломская, городецкая роспись и, конечно, матрешка. Правительство Нижегородской области оказывает значительные и всесторонние меры поддержки отрасли народных художественных промыслов, при этом приветствуются креативные и современные подходы, дающие максимальный эффект. Так, в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода была реализована лицензионная программа производства сувенирной продукции, основой которой послужили традиционные нижегородские промыслы", - рассказал директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Всего в выставке участвует более 700 организаций народных промыслов, творческих объединений и индивидуально работающих мастеров из 55 регионов страны. Более 20 регионов Российской Федерации представили коллективные стенды. Деловая программа выставки "Ладья-2022. Весенняя фантазия" пройдет в формате консультаций и семинаров, посвященных проблеме защиты интеллектуальной собственности в сфере народных художественных промыслов.

Выставка-ярмарка будет работать до 6 марта. Предполагается, что за эти дни павильоны посетит более 40 000 москвичей и гостей столицы.

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