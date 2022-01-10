Уютный банкетный зал для свадьбы "Валенсия"

Ждет жителей и гостей г.Казань для организации на свадебных банкетов.

Свадебная церемония - это очень важное и волнительное мероприятие в жизни молодоженов. Хочется, чтобы праздник прошел на высоком уровне и у приглашенных остались хорошие впечатления от проведенного вечера.

Приятный персонал ресторана внимательно относится к проведению таких торжественных событий. Опытные организаторы воплотят ваши желания в реальность и подарят каждому приглашенному ощущение праздника и хорошего настроение.

Валенсия сделает праздник незабываемым и ярким событием для молодоженов и приглашенных гостей. Подготовит оформление зала на свадьбу, посоветует Вам, что популярно и чаще заказывается. Не один клиент не ушел от нас голодным и неудовлетворенным разнообразием и качеством приготовленных блюд.

Сеть «Валенсия» имеет три банкетных зала с ресторанным сервисом, у каждого из них своя посадка. Они вмещают от 10 до 200 человек.

Отзывчивые администраторы внимательно относятся к просьбам клиента и сделает все, чтобы клиент ушел сытым и в хорошем настроении. Праздничный интерьер оформлен в нежных тонах. Благодаря своей вместимости в банкетном зале удобно расположены столы, достаточно места для танцев и проведения конкурсов.

Свадебный зал с хорошим освещением, обставлен красивой мебелью, столы украшены цветами, посадочными картами и изысканной посудой.

Сеть "Валенсия» имеет разнообразное меню на свадебный банкет . Блюда с оригинальной подачей учитывающие традиции и желания клиента.

Зал для свадьбы предоставляется без оплаты аренды. Мы поможем организовать оформление под любую тематическую программу вечера: красиво, модно, богато в популярном стиле.

Предоставим :

ведущего праздника;

фотографа;

живую музыку;

караоке;

проектор и звуковое оборудование;

вместительную парковку;

выездную регистрацию.

Праздник под ключ, без суеты и по доступным ценам останется в Вашей памяти на долгие годы.

Заказать банкетный зал для свадьбы можно по телефону: +7 (843) 246-48-28. Рассчитать банкетное меню можно воспользовавшись онлайн калькулятором на сайте.

Банкетное меню

Сеть уютных банкетных залов «Валенсия» с доступными ценами приятно обрадуют и подарят гастрономическое удовольствие всем посетителям. Мастера своего дела на кухне приготовят для клиентов блюдо с соблюдением татарских и европейских традиций.

Здесь можно попробовать разные виды закусок, первые и вторые горячие блюда. Вы ознакомитесь с большим ассортиментом салатов, гарниров, закусок и соусов. У нас можно заказать деликатесы и домашнюю еду.

Во время принятия заказа мы учитываем все пожелания клиента и можем приготовить блюда по желанию гостя. Для клиентов, кто захочет удивить приглашенных чем-то особенным, наши шеф-повара приготовят изысканные блюда в эксклюзивном исполнении.

Банкетное меню ресторанного уровня включает в себя красочные фотографии блюд с их оригинальным оформлением. В подробном описании можно ознакомиться с ингредиентами и способом приготовления. Администраторы зала помогут определиться с выбором банкетного меню и подберут ассортимент блюд под желаемую сумму заказа.

Для мероприятия сотрудники зала поможем составить меню и примем во внимание количество гостей, их предпочтения, возрастную категорию. Для тех клиентов, у которых нет особых пожеланий и они затрудняются сделать выбор блюд и напитков, следует довериться специалистам, которые предложат вкусный и разнообразный ассортимент в сочетании с выбранными марками напитков.

Если на мероприятии будет много детей, то в банкетном меню имеется : фруктовые нарезки, соки и лимонады. Наши банкетные залы имеют меню банкет-чая, в которые включены сладкие блюда : блинчики, мороженное, пирожки, торты, пирожные, чак-чак.

Мы поможем сделать праздник незабываемым, и каждый гость не останется голодным. Сотрудники на помогут соблюсти золотую середину, чтобы стол стал богатым и без лишних блюд, а также продумают очередность блюд при подаче на стол, чтобы гости смогли попробовать все банкетное меню.

Красивый и обильный праздничный стол – это успех проведенного банкета. Мы работаем для клиентов, кто хочет, чтобы банкет стал самым веселым, оригинальным и изобильным.

Если решите заказать мероприятие, то наши управляющие В любую минуту можно ознакомится с банкетным меню на официальном сайте и сделать онлайн калькуляцию мероприятия.

Средней чек на человека от 1800 руб.

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