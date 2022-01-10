Что делать если отказали в согласовании перепланировки?

Алгоритм действий и регламент согласования перепланировок описаны в ЖК РФ, нормативных актах регионов. О расходах, которые входят в стоимость перепланировки, читайте в материале по ссылке. Отказное решение может выноситься по причине отсутствия обязательных документов, при нарушении норм строительной и иной безопасности, по иным основаниям. Для устранения претензий со стороны жилинспекции может потребовать переоформление документов, подача жалоб и исков.
Чиновники не могут произвольно отказать в выдаче разрешения на перепланировку. В отказном решении нужно указать и обосновать причину, по которой собственник не может приступить к работам. Основанием для отказа может быть:
Чаще всего до вынесения отказа в согласовании собственник сначала получит уведомление о приостановке рассмотрения документов. Это позволяет быстро устранить претензии, чтобы жилинспекция возобновила проверку.
Алгоритм действий зависит от причины вынесения отказного решения. Собственнику может потребоваться:
Если все действия не принести результата, отказное решение можно обжаловать через суд. Для этого подается административное исковое заявление, другие документы. Специалисты ООО «Смарт Вэй» помогут с оформлением документов, прохождением административных и судебных процедур, если нужно обжаловать отказное решение по перепланировке.
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