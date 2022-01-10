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Что делать если отказали в согласовании перепланировки?

03 марта 2022 15:13  [57]

Алгоритм действий и регламент согласования перепланировок описаны в ЖК РФ, нормативных актах регионов. О расходах, которые входят в стоимость перепланировки, читайте в материале по ссылке. Отказное решение может выноситься по причине отсутствия обязательных документов, при нарушении норм строительной и иной безопасности, по иным основаниям. Для устранения претензий со стороны жилинспекции может потребовать переоформление документов, подача жалоб и исков.

Основания для отказа в согласовании

Чиновники не могут произвольно отказать в выдаче разрешения на перепланировку. В отказном решении нужно указать и обосновать причину, по которой собственник не может приступить к работам. Основанием для отказа может быть:

  • обращение ненадлежащего лица (например, если документы подал не собственник, а другое лицо без доверенности);
  • неполный комплект документов (например, если к проекту не приложено техническое заключение);
  • нарушение или несоблюдение требований безопасности к перепланировочным работам (например, если в проекте указаны работы, которые запрещено делать в квартире);
  • отсутствие технического плана при узаконивании перепланировки или обращении в Росреестр.

Чаще всего до вынесения отказа в согласовании собственник сначала получит уведомление о приостановке рассмотрения документов. Это позволяет быстро устранить претензии, чтобы жилинспекция возобновила проверку.

Что делать при отказе в разрешении на перепланировку

Алгоритм действий зависит от причины вынесения отказного решения. Собственнику может потребоваться:

  • подготовка дополнительных документов, внесение изменений в проект и техническое заключение;
  • получение согласий от собственников квартиры, помещений МКД (если это требуется по закону);
  • оформление доверенности на представителя, если он подает документы;
  • изготовление технического плана, если это нужно для узаконивания завершенных работ.

Если все действия не принести результата, отказное решение можно обжаловать через суд. Для этого подается административное исковое заявление, другие документы. Специалисты ООО «Смарт Вэй» помогут с оформлением документов, прохождением административных и судебных процедур, если нужно обжаловать отказное решение по перепланировке.

Консультации по разным вариантам обжалования отказа в перепланировки можно получить по телефонам 8-812-425-35-90 (СПб) и 8-499-322-05-14 (Москва), по электронной почте info@smway.ru, через форму обратной связи на сайте smway.ru.

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