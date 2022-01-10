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Политика

Бывший глава Шарангского района Олег Зыков предстанет перед судом

03 марта 2022 16:05  [186] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бывший глава Шарангского района Олег Зыков предстанет перед судом. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Согласно информации, в марте 2018 года обвиняемый дал указание руководству предприятия ЖКХ принять на баланс 15 единиц техники, ранее переданных в район для укомплектования пожарной службы, а затем списать их. При этом, фактически имущество перешло во владение третьих лиц.

Таким образом, муниципальному образованию был причинен ущерб в размере более 4,8 млн рублей.

В отношении бывшего главы администрации были возбуждены уголовные дела по статьям 286 ч. 1 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и 160 ч. 4 УК РФ ("Растрата имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере"). 

Шарангская межрайонная прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в Шарангский районный суд Нижегородской области для рассмотрения по существу.

Ранее Олега Зыкова лишили прав и оштрафовали за вождение в нетрезвом виде.

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Теги:
Прокуратура
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