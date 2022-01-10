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Автоавария в Кстовском районе унесла жизни двух человек. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла 3 марта в 17:40 на 15 км автодороги - обход г. Кстово.
33-летний водитель УАЗа 390995 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой Volvo.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры а/м УАЗ - 30-летний и 45-летний мужчины. Еще трое мужчин получили разные ранения и были госпитализированы.
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