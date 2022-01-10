Евгений Люлин поздравил жительниц Дзержинска с наступающим международным женским днем Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поздравил жительниц Дзержинска с наступающим Международным женским днем. Об этом сообщили в пресс-службе ЗС НО.

Согласно информации, во встрече на базе управления социальной защиты населения города приняли участие женщины, внесшие значительный вклад в социально-экономическое развитие Дзержинска: бывшие сотрудницы "ДзержинскВолгонефтехиммонтажа" Вера Бессонова и Елена Конон, майор внутренней службы ОНД и ПР по Володарскому району ГУ МЧС России по Нижегородской области, многодетная мать Екатерина Потапова, бывшая сотрудница Дзержинского речного порта Светлана Локтюкова, крановщица СМУ № 4 Вера Иванова, заместитель директора школы борьбы "Созвездие", заслуженный мастер спорта по дзюдо Татьяна Кувшинова.

"В нашей семье и мой брат работал в системе МВД, и папа проходил службу. Думаю, от этого исходит и мое желание помогать людям, быть на страже порядка. Я с детства мечтала поступить на службу – и моя мечта сбылась. Особо приятно, что старшая дочь также хочет пойти по моим стопам, когда вырастет", - сказала Екатерина Потапова.

Председатель регионального парламента вручил женщинам цветы и подарки, а также обсудил с ними основные результаты и направления дальнейшего развития города и области.

"Это действительно удивительные женщины – разных возрастов, профессий, характеров, со своей судьбой. На встрече присутствовали женщины пенсионного возраста, которые с особой теплотой вспоминали свою работу, заслуженный мастер спорта по дзюдо, крановщица, штампомщица, сотрудница МЧС. Очень позитивные, они полны оптимизма, заряжают им. С огромным удовольствием поздравил их с наступающим праздником и еще раз убедился, насколько прекрасны и разносторонни наши женщины", - отметил в заключение Евгений Люлин.