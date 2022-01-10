Нижегородские паралимпийцы записали обращение об отстранении от Паралимпийских игр-2022

Андрей Вдовин
Российских паралимпийцев отстранили от участия в Играх 2022. Несколько сборных других стран пригрозили Международному Паралимпийскому комитету бойкотом игр, если спортсмены из России будут в них участвовать.
Паралимпийцы были готовы выступать под нейтральным флагом и без национальной символики, однако им этого не дали.
О своих чувствах в обращении рассказали наши земляки - чемпион Паралимпийских игр в Токио Андрей Вдовин, главный тренер паралимпийской сборной России по плаванию Юрий Назаренко и участник Паралимпийских игр-2020 Никита Казачинер.
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