Почти 200 нижегородских студентов получат городские стипендии в 2022 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 200 нижегородских студентов получат городские стипендии в 2022 году.

Об этом сообщили в департаменте по социальной политике администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, на заседании комиссии по присуждению городских стипендий было решено присудить городские именные стипендии имени К. Минина и Д. Пожарского 135 студентам, городские стипендии для социально незащищенной категории студентов - 29 студентам и городские именные стипендии главы города Нижнего Новгорода - 30 молодым людям. Всего стипендии получат 194 человека.

"Среди нижегородской молодежи очень много неравнодушных, активных ребят, включенных в жизнь города. Особенно хочется отметить, как много среди них – волонтеров, людей по-настоящему неравнодушных к тому, что происходит в Нижнем Новгороде. И, безусловно, наша задача как администрации поддерживать в них это стремление сделать жизнь лучше. Я надеюсь, что такая мера поддержки как городская стипендия, станет для них стимулом для дальнейшего развития", - подчеркнул глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.



В то же время в департаменте отметили, что в конкурсную комиссию только на соискание именной стипендии главы города Нижнего Новгорода было принято 105 заявок от студентов очной формы обучения из государственных образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, а также состоящих в общественных организациях и внесших вклад в развитие молодежного общественного движения.

Ранее сообщалось, что именная стипендия главы города Нижнего Новгорода учреждается в целях создания условий для включения студентов города Нижнего Новгорода в социально значимую деятельность, реализации инновационного, интеллектуального и творческого потенциала студентов в интересах социально-экономического развития города Нижнего Новгорода, поддержки социально активных и талантливых студентов.