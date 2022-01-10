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Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
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Общество

Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к сети Facebook

04 марта 2022 21:21  [115] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Роскомнадзор 4 марта 2022 года принял решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, данная мера является ответной на ограничение доступа к российским СМИ.

Как говорится в сообщении, с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

В частности, накануне соцсеть ограничила доступ к аккаунтам: телеканала "Звезда", информагентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру".

"Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах", - подчеркнули в Роскомнадзоре.

Тем не менее, доступ к соцсети пока открыт.

Стоит отметить, что Роскомнадзор также направил письмо администрации социальной сети TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных на официальном аккаунтах российских СМИ. Начиная с мая 2021 года Роскомнадзор зафиксировал 7 фактов дискриминации на платформе.

Отмечается, что подобные действия администрации социальной сети TikTok нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

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Теги:
Роскомнадзор СМИ Социальные сети
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