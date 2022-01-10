Нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Экологическая культура. Мир и согласие-2022" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Экологическая культура. Мир и согласие-2022". Об этом сообщает неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского.

Согласно информации, конкурс проводится для популяризации и поощрения проектов, имеющих практическое применение в области формирования и развития экологической культуры.

Заявки на участие в конкурсе, который реализуется на благотворительной основе и не предусматривает вступительного и организационного взносов, принимаются до 15 апреля.

Участвовать в конкурсном отборе могут проекты, которые направлены на развитие экологической культуры (информирование, образование и просвещение различных целевых групп); укрепление здоровья населения через улучшение качества окружающей среды; внедрение и разработку инновационных технологий в области охраны окружающей среды.

Заявки принимаются в одной из шести номинаций:

"Устойчивый бизнес" - для компаний, которые проводят системную экологическую политику, занимаются экологическим просвещением, а также от тех, чья деятельность направлена на решение экологических проблем;

"Экотуризм" - для тех, кто занимается развитием экологического туризма в России;

"Экообразование" - для образовательных организаций всех уровней;

"Экопросвещение" - для организаций и людей, ведущих просветительскую деятельность для широкой аудитории;

"Гражданские экоинициативы" - для людей, запустивших частный экологический проект;

"Рупор экологии: СМИ" - для СМИ, которые реализовали собственный экологический проект.

Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, необходимо нажать на кнопку "Регистрация" на странице проекта на сайте фонда. Прикрепите к заявке описание проекта (шаблон можно скачать на странице проекта) и презентацию. На странице проекта также можно ознакомиться с положением о конкурсе, в котором детально изложены все правила участия.