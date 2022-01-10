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Нижегородцы могут принять участие в конкурсе "Экологическая культура. Мир и согласие-2022". Об этом сообщает неправительственный экологический фонд им. В.И. Вернадского.
Согласно информации, конкурс проводится для популяризации и поощрения проектов, имеющих практическое применение в области формирования и развития экологической культуры.
Заявки на участие в конкурсе, который реализуется на благотворительной основе и не предусматривает вступительного и организационного взносов, принимаются до 15 апреля.
Участвовать в конкурсном отборе могут проекты, которые направлены на развитие экологической культуры (информирование, образование и просвещение различных целевых групп); укрепление здоровья населения через улучшение качества окружающей среды; внедрение и разработку инновационных технологий в области охраны окружающей среды.
Заявки принимаются в одной из шести номинаций:
Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, необходимо нажать на кнопку "Регистрация" на странице проекта на сайте фонда. Прикрепите к заявке описание проекта (шаблон можно скачать на странице проекта) и презентацию. На странице проекта также можно ознакомиться с положением о конкурсе, в котором детально изложены все правила участия.
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