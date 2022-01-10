Более 150 тысяч га составляет площадь ярового сева в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 150 тысяч га составляет площадь ярового сева в России. Об этом сообщается на сайте минсельхоза России.

Согласно информации, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел межведомственный штаб по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен. Текущую ситуацию на рынке и меры государственного регулирования обсудили с участием представителей ФАС, Минпромторга, других федеральных ведомств и бизнеса.

Отмечается, что в настоящее время по России начинается посевная кампания. Так, уже подкормлено 2,4 млн га озимых культур, яровой сев проведен на площади 154,4 тысяч га.

По словам Дмитрия Патрушева, для обеспечения аграриев заемными средствами минсельхоз обратился в правительство с просьбой об увеличении лимитов на льготное краткосрочное кредитование на 25 млрд рублей.



Также одной из ключевых тем совещания стал вопрос обеспечения розничных сетей сахаром. В настоящее время на данном рынке отмечается определенное увеличение спроса со стороны промышленных потребителей, а также оптовых компаний.



При этом было отмечено, что все крупнейшие сахарные компании выполняют взятые на себя обязательства перед торговыми сетями и отгружают продукцию в соответствии с подписанными контрактами.

Как отметила первый замминистра Оксана Лут, бесперебойное обеспечение внутреннего рынка является приоритетной задачей. Она призвала производителей придерживаться исторического принципа поставок сахара - объем отгрузки конкретному потребителю должен определяться по среднему значению за последние три недели.



В ближайшее время планируется крупная поставка сахара-сырца в рамках национальной тарифной льготы в размере 300 тысяч тонн, что будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения на рынке.



Также в рамках совещания участники рассмотрели обеспеченность аграриев семенным материалом, ценовую динамику на рынке детского питания, выполнение добровольных обязательств торговых сетей о самоограничении предельного уровня наценок и другие актуальные темы. В завершении министр отметил, что в Минсельхозе создан специальный штаб, на котором будут оперативно отрабатываться все возникающие вопросы.